Paolo Masella: “Fidanzata? Il mio ideale di donna è la mamma”/ Troverà l’amore al Grande Fratello 2023?

Al Grande Fratello 2023 si scherza anche sull’amore. Paolo Masella, il primo concorrente entrato in gioco, romano doc, ha rivelato fin da subito di essere lì per la mamma: il suo scopo, infatti, è quello di regalarle una vita più agiata, senza bisogno di farla lavorare. Allora, Cesara Buonamici, nuova opinionista del GF, gli chiede: ”È la mamma il tuo modello ideale?”. E lui risponde: “Sì, è la base. Però lei è inimitabile quindi rimarrò da solo per sempre. Speriamo dai, non si sa mai”. Sulla possibilità di trovarla nella casa del Grande Fratello 2023, scherza: “Chissà”.

Grande Fratello 2023, Paolo Masella si presenta

Nella clip di presentazione al Grande Fratello 2023, Paolo Masella dice di essere “molto all’antica: tra musica anni ’90 e non avere i social, mi vedono come un po’ fuori dal mondo“. Tra le sue più grandi passioni c’è viaggiare: “Io amo molto viaggiare. Ultimamente ho cominciato a viaggiare da solo. Adesso ho l’obiettivo delle 7 meraviglie del mondo“. E, parlando della sua situazione sentimentale, conferma di non essere impegnato: “Io sono single, e pure in macelleria le occasioni non mancano. Fra una fettina e l’altra, arriva la cliente che magari lascia sul banco il numero anziché i soldi“.

