Paolo Masella geloso di Vittorio al Grande Fratello/ Avverte Letizia: “Non mi fido di lui. Gli piaci, lo so!”

Letizia Petris frena Paolo Masella al Grande Fratello 2023, lui geloso di Vittorio Menozzi

La storia nata nella Casa del Grande Fratello 2023 tra Letizia Petris e Paolo Masella è già in crisi. Il bacio appassionato scoccato tra i due qualche giorno fa, dopo la decisione di Letizia di chiudere definitivamente la storia con la persona che frequentava fuori, sembrava aver sancito l’inizio di una storia, ma la realtà con la quale Paolo ha dovuto fare i conti è stata ben diversa. Non solo Letizia ha dichiarato di non sentirsi ‘fidanzata’ con Paolo, ma lo ha anche accusato di essere opprimente, troppo geloso.

Letizia Petris, ex fidanzata "Mi ha rovinato la vita"/ "Mi ha tradito e messo mani addosso" (Grande Fratello)

Letizia ha dunque preso un po’ le distanze da Paolo, sottolineando la sua necessità di non ‘appesantirsi’, e dunque di sentirsi libera di fare ciò che desidera all’interno della Casa del Grande Fratello e di non sentirsi costretta a trascorrere ogni istante insieme a lui.

Paolo Masella avverte Letizia: “Non mi fido fi Vittorio”

Dal suo canto Paolo ha accettato senza particolari polemiche le critiche di Letizia, affermando al contempo di avere bisogno di tempo per adattarsi alle sue necessità, avendone lui stesso delle proprie. Dopo la puntata Paolo è però caduto nuovamente in fallo, confermando le critiche mossegli da Letizia sull’eccesiva gelosia. Il gieffino non ha negato di provare una gelosia nei confronti di Vittorio Menozzi. A suo dire, il modello sarebbe realmente interessato a lei. Un dubbio che Paolo aveva avanzato già alcuni giorni fa, ricevendo però in risposta da Letizia che il loro è solo un rapporto di amicizia. Oggi però Paolo ne è ancora più convinto, al punto da dire a Letizia: “Non mi fido di lui. Credimi che a lui piaci, lo so, fidati”. Petris però sembra non avere dubbi sulla veridicità dell’amicizia (e basta) di Vittorio.

Beatrice Luzzi attacca Ciro e Anita e difende Garibaldi/ "L'hanno fatto passare per un giocatore..."

LEGGI ANCHE:

Giuseppe Garibaldi piange nella notte al Grande Fratello 2023/ Mirko lo consola: "Tu e Beatrice..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA