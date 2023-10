Paolo Masella ha bestemmiato al Grande Fratello 2023?/ Rischio squalifica per il concorrente

Paolo Masella bestemmia al GF? Al web non sfugge nulla

Nel corso della mattinata, Paolo Masella avrebbe bestemmiato e rischierebbe la squalifica considerando il rigido regolamento di quest’anno. Mentre era in giardino a parlare del ritiro di Heidi Baci dal Grande Fratello, insieme a Ciro, il macellaio avrebbe utilizzato un’espressione blasfema.

Massimiliano Varrese sconvolto dal ritiro di Heidi Baci/ "Mi devasta, che fatica che ha fatto"

“Non è stato bello, io fossi in lui mi farei delle domande. Oh, ma non lo vedi che hai fatto porco di… cioè io padre che faccio questo con mia figlia, ho fallito allora”. Il macellaio romano non ha completato la parola ma questo potrebbe essere sufficiente per mandarlo via dalla casa. In molti sono gli utenti ad aver captato le parole del gieffino: “Ragazzi io ho appena sentito Paolo che bestemmiava. Stava parlando con Ciro e Alex e gli è sfuggito un bel PD” dichiara un utente. E ancora: “Raga non prendiamoci in giro, il macellaio ha bestemmiato forte e chiaro altroché dinci dai ha detto proprio quelle due parole”. Cosa accadrà?

Heidi Baci si ritira dal Grande Fratello 2023, nel corso della notte/ Ecco cosa è successo

Paolo Masella e l’interesse per Letizia Petris: “Mi piace però…”

Paolo Masella, dopo essersi dichiarato a Letizia Petris, si è confidato con Alex lasciandosi andare a una lunga riflessione sul suo interesse per la concorrente: “Questi due giorni che non ci ho parlato, mi sono accorto di tante cose quindi… Poi io quando mi infastidisce una persona, la cancello invece con lei non ci sono riuscito” afferma.

E ancora: “Ieri parlando con Letizia, comunque, gli ho detto che c’è un’attrazione che mi piace però resto sempre delle idee mie che non ho interesse a provarci e secondo che, da quello che ho visto fino ad ora, non è adatta a me; quello lo ammetto comunque, però, non per questo non mi può piacere una persona.” Il macellaio romano poi aggiunge: “Lei ha tutto quello che manca a me, tutto quello che è l’opposto del carattere mio”.

Massimiliano Varrese e Heidi Baci, il crollo dopo lo scontro/ L'attore: "Sto male", lei: "Perdonatemi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA