Paolo Masella in lacrime per il papà al Grande Fratello 2023/ “Se vuoi riuscire in una cosa, ti impegni”

Paolo Masella e il rapporto interrotto con il padre: “Non c’è la voglia di riuscirci“

Crollo emotivo per Paolo Masella al Grande Fratello 2023. Il giovane concorrente si è ritrovato in cucina a chiacchierare con Giuseppe Garibaldi del complicato rapporto con suo papà, che soffre di dipendenza dall’alcol. Una dipendenza che il ragazzo non è mai riuscito a perdonare e che ha causato numerosi litigi con il padre, sino ad allontanarsi. Garibaldi, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality, gli fa notare come il padre del coinquilino abbia più volte tentato di recuperare il rapporto: “Se ha provato più volte e non c’è riuscito, comunque la voglia c’è di farlo“.

Tuttavia, a frenare Masella, è la mancanza di impegno e buona volontà da parte del papà di riallacciare i rapporti: “Sì, ma non c’è la voglia di riuscirci. Se tu vuoi riuscire in una cosa, ti impegni“. Garibaldi, a quel punto, gli spiega: “Ma non è facile come credi. Non devi già partire con il presupposto che non lo fai perché già dubiti. Tu ci devi provare come se fosse la prima volta. Sai che succede? Tu hai sempre il presupposto di stare sull’attenti, pensi: ‘Ora sbaglia’. E poi questa cosa a lui la trasmetti“.

Paolo Masella crolla in lacrime, Garibaldi lo consola

Giuseppe Garibaldi invita Paolo Masella a mettere da parte i dissapori, a prendere per mano suo papà e ad aiutarlo ad uscire da questa dipendenza: “Per te deve essere la prima volta in cui devi andare e dire: ‘Papà, dobbiamo uscire da questa situazione, vuoi o non vuoi. Io e te insieme, la dobbiamo superare‘”. Il giovane concorrente del Grande Fratello 2023 a quel punto scoppia in lacrime, ripensando alla delicata situazione familiare e ai rapporti con suo papà, al momento interrotti.

“Hai detto delle cose giuste“, ammette rivolgendosi a Garibaldi. Il quale gli chiede: “Da quant’è che non lo chiami ‘papà’?“. Masella risponde: “Boh, due anni“. Riusciranno padre e figlio a ricucire il rapporto?

