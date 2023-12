Paolo Masella, incidente imbarazzante al Grande Fratello/ Rimasto seminudo dopo la doccia

Grande Fratello, incidente hot per Paolo Masella: immortalato seminudo dalle telecamere

Nelle scorse ore Paolo Masella è stato protagonista di un incidente imbarazzante al Grande Fratello ripreso della telecamere che immediatamente ha fatto il giro del web. Nel dettaglio, come riportano molti siti tra cui Novella 2000, Paolo Masella è rimasto seminudo ed il motivo è presto detto. Il gieffino mentre si trovava sotto la doccia ha abbassato più del dovuto il suo costume mettendo in mostra le parte intime alle telecamere della Casa più spiata d’Italia.

Perla Vatiero spiazza, la rivelazione al Grande Fratello/ "Per me Mirko Brunetti è il padre dei miei figli"

Gli utenti del web, com’era prevedibile, immediatamente hanno notato l’incidente hot e hanno fatto lo screen alla scena. Le foto di Paolo Masella con le parti intime in mostra da ore sta facendo il giro del web. Incidente imbarazzante a parte, Paolo Masella continua ad essere uno dei concorrenti più apprezzati del Grande Fratello. Ha conquistato molti con la sua genuinità e simpatia. Paolo, infatti, non solo è oggettivamente un bellissimo ragazzo ma anche una nobiltà d’animo e dei valori che hanno conquistato il pubblico.

Letizia Petris crolla in lacrime al Grande Fratello 2023/ "Parlano di me sempre e solo in negativo!"

Paolo Masella resta seminudo dopo la doccia: i commenti sul web

Paolo Masella è rimasto seminudo al Grande Fratello. L’incidente è stato immortalato dalle telecamere e la rete non ha esitato a commentare l’accaduto. Le reazioni sono state varie: alcuni utenti hanno scherzato sulla situazione con battute ironiche e sarcastiche, mentre altri hanno fatto notare il fatto che l’autore del video avrebbe potuto evitare di mostrare la scena. Qualche altro, infine, ha tirato in mezzo anche Piersilvio Berlusconi, sempre con una battuta: “Piersilvio già pronto a licenziare l’autore che non ha censurato la scena cambiando stanza” Tuttavia l’incidente imbarazzante sul web ha attirato più battute simpatiche che commenti cattivi.

Greta Rossetti al Grande Fratello 2023 per riconquistare Mirko Brunetti?/ Lei rompe il silenzio e...

Al Grande Fratello Paolo Masella è al centro dell’attenzione anche per il suo rapporto con Letizia Petris. La fotografa, dopo un’iniziale tentennamento, ha lasciato in diretta il suo ragazzo per iniziare una conoscenza con il macellaio. I due procedono a passi lenti. Nei giorni scorsi, infatti, tra i due non sono mancate delle incomprensioni. Letizia ha accusato Paolo di essere troppo pesante a volte ed a sua volta il ragazzo le ha promesso che cercherà di migliorare questo suo aspetto. Insomma, si vedrà nelle prossime settimane come si evolverà la loro storia. Nel frattempo, però, si moltiplicano i sostenitori nella coppia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA