Paolo Masella innamorato di Letizia?/ “Mi piace ma non è adatta a me. Ha tutto quello che a me manca”

Paolo Masella parla dell’interesse per Letizia: “Mi sono accorto di tante cose”

Paolo Masella, dopo essersi dichiarato a Letizia Petris, si è confidato con Alex lasciandosi andare a una lunga riflessione sul suo interesse per la concorrente: “Questi due giorni che non ci ho parlato, mi sono accorto di tante cose quindi… Poi io quando mi infastidisce una persona, la cancello invece con lei non ci sono riuscito” afferma.

E ancora: “Ieri parlando con Letizia, comunque, gli ho detto che c’è un’attrazione che mi piace però resto sempre delle idee mie che non ho interesse a provarci e secondo che, da quello che ho visto fino ad ora, non è adatta a me; quello lo ammetto comunque, però, non per questo non mi può piacere una persona.” Il macellaio romano poi aggiunge: “Lei ha tutto quello che manca a me, tutto quello che è l’opposto del carattere mio“.

Paolo Masella si dichiara a Letizia: “Mi piaci”

I giorni scorsi, Paolo Masella si è fatto coraggio e si è finalmente dichiarato a Letizia Petris: “Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa; a me piaci, punto. Io l’ho ammesso a me stesso, il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla sul mio pensiero, perchè continui a piacermi, però so che sei occupata e ti rispetto“.

E ancora: “Se mi piaceva Anita? No, ho detto solo che a me piaceva esteticamente, ma a me non interessa l’estetica. Tu non solo sei bella, a me piaci in tutto il resto; mi piaci come personalità, forza e valore, hai tutte le cose che cerco“. L’ostacolo più grande per la possibile nuova coppia è il fidanzato di Letizia: “Ho avuto la conferma che mi piaci in questi due giorni che ti stavo più lontano; l’ho detto davanti a tutta Italia che mi piace, se non fossi stato sicuro non l’avrei detto. Tanti mi dicono che siamo belli insieme però io porto rispetto perchè so che sei occupata“.

