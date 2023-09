Paolo Masella non perdona suo padre: “È alcolista, voglio dimostrazioni”/ Interviene la sorella Chantal al GF

Paolo Masella non perdona suo padre a causa del suo problema col l’alcolismo: la rivelazione al Grande Fratello

Dopo l’incontro con la madre Sandra, Paolo Masella è tornato a parlare del rapporto con suo padre al Grande Fratello 2023. I due non si parlano ormai da oltre due anni e il motivo è la dipendenza dall’alcolismo del padre. “Quando non beve è il più buono del mondo, però quando beve… – ha spiegato il concorrente, aggiungendo – Io sono molto coerente con le mie idee, finché non dimostri che sei cambiato è così.”

Grande Fratello 2023, 5a puntata/ Diretta, eliminato: iniziano le nomination palesi, nessuno immune!

Chiacchierando con Letizia e poi in confessionale, Paolo su suo padre ha ancora dichiarato: “Se ci ho sofferto io immaginate mia madre, e lei nonostante ciò lo perdona… C’è tantissima sofferenza dietro questo comportamento e non mi va di dirlo per privacy ma anche per tutelare mio padre. Il bene lo dobbiamo volere, io lo voglio ma se lui non mi dimostra niente i non lo vorrò mai.”

Grande Fratello 2023, busta nera divide i concorrenti/ Chi resta nella casa e chi nel tugurio?

Chantal Masella manda un messaggio al fratello Paolo: “C’è ancora una possibilità per te e papà”

Eppure a cercare di far ragionare Paolo oltre a Letizia è la sorella Chantal. La donna, che ha mantenuto col padre un buon rapporto, cerca di far comprendere al fratello che bisogna perdonare e dare al papà un’altra chance: “Ti voglio bene e sono fiera di te, ti guardiamo tutti! Sto conoscendo un Paolo come non lo avevo mai visto… Sento che potrebbe esserci ancora una possibilità per te e papà, per ritrovare la nostra famiglia ed essere felici. Io ci spero ma accoglierò qualunque tua scelta.” Paolo però non sembra ancora pronto ad affrontare questo passo.

LEGGI ANCHE:

Vittorio Menozzi affossato al Grande Fratello: "Stratega, fa la vittima"/ "Vuole farsi la storiella e poi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA