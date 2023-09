Paolo Masella, nuovo tronista di Uomini e donne?/ Al Grande Fratello 2023, “ammicca” a Maria De Filippi

Uomini e donne, Paolo Masella del Grande Fratello 2023 é un papabile tronista

É il più iconico tra i concorrenti nel cast di Nip e Vip in corsa al Grande Fratello 2023 e, intanto, Paolo Masella si impone come papabile erede al trono di Uomini e donne. Complice la viralità del videoclip di presentazione, dove lui si presenta come un macellaio 25enne originario di Roma, sprovvisto di profilo Instagram e che preferirebbe la vita di un comune mortale, un romantico ancorato ai valori antichi andati perduti per aggiunta, come il legame inscindibile con la madre , c’é chi in rete, sui social, si dichiara a lui tra i primi fedeli seguaci. Questo, in una richiesta di massa affinché Paolo Masella sia il nuovo erede al trono classico di Uomini e donne.

Paolo Masella si presenta come un tronista di Uomini e donne, al Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 insieme al dating show di Maria De Filippi, sulle reti TV e streaming Mediaset, fa ritorno nella stessa data al rientro dalle vacanze, l’11 settembre 2023. E non sono i soli fan a scommettere che Paolo Masella sia un nip papabile tronista e possa debuttare tra gli eredi al trono classico nel programma dedicato ai romantici alla ricerca dell’amore.

E, in una strana coincidenza dettata dalle circostanze tra il gioco del Grande Fratello 2023 e la richiesta del web in suo favore per il posto di tronista a Uomini e donne, intanto Paolo Masella sembra ammiccare alla conduttrice Maria De Filippi e il resto della produzione del dating show sulle reti Mediaset.

Il macellaio registra cioè una confidenza alla coinquilina fotografa e come lui NIP, Letizia, tra le mura della Casa. Spiega alla donna di come sarebbe in amore, un po’ come quando i tronisti si presentano dall’alto delle poltrone alle loro pretendenti e aspiranti tali al centro studio di Uomini e donne. Il giovane fa sapere essersi disattivato da Instagram, a mezzo social, e che per amore della sua donna ideale sarebbe disposto a regalare alla dolce metà un bouquet di fiori a settimana. Questo, per sottolineare la sua cifra di romanticismo degna di nota, mentre i fan sognano di vedere il seducente macellaio al debutto tv sull’ambito trono. E, intanto, c’é chi al Grande Fratello 2023 lancia una dichiarazione di guerra al Grande Fratello vip 7…

