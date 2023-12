Paolo Masella pazzo di Letizia Petris: “Provocante e dolce, sei splendente”/ La reazione di lei spiazza

Paolo Masella sempre più preso da Letizia Petris al Grande Fratello 2023: la nuova dichiarazione

Nonostante Letizia Petris continui a tentennare, il corteggiamento di Paolo Masella verso la bella fotografa non si placa. Il macellaio romano non si arrende alle insicurezze di Letizia e, nella Casa del Grande Fratello 2023, continua anzi a dimostrarle di tenere a lei e di essere davvero interessato a creare una storia d’amore.

"Michele Morrone molto infastidito dalle rivelazioni di Greta Rossetti sulla loro storia"/ Cos'è accaduto

L’ultima occasione per dimostrarglielo è arrivata poche ore fa, quando in giardino Paolo ha deciso di elencarle quelle che per lui sono le sue qualità più evidenti. “Hai un sorriso splendente, un viso che è sia provocante che dolce. Poi hai un’arma molto più forte del tuo aspetto: la tua persona!” ha ammesso il gieffino con fare serio e per nulla imbarazzato.

Greta Rossetti, frecciatina a Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023?/ “Non ho bisogno di un uomo…”

Letizia Petris frena ancora con Paolo: le motivazioni

Letizia Petris ha ascoltato i complimenti di Paolo imbarazzata, cercando di impedirgli di continuare. “Mi imbarazzo, non sono abituata!” ha dichiarato la gieffina, evitando lo sguardo del ragazzo. Se dunque Paolo non molla nei confronti di Letizia, la fotografa continua a rimanere sulle sue, indecisa sul da farsi. In più occasioni Petris ha però evidenziato che Paolo è molto più avanti di lei nei sentimenti, motivo per il quale ci va con lui con i piedi di piombo. Anche perché Letizia ha ancora da fare chiarezza nel suo cuore: è evidente che i sentimenti che la legavano al suo ex fidanzato non siano ancora spariti del tutto, elemento che dunque le rende ancora più difficile lasciarsi andare definitivamente tra le braccia di Paolo e replicare con lui quel bacio appassionato ormai risalente a settimane fa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA