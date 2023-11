Paolo Masella scontro con Letizia dopo la puntata del Grande Fratello 2023/ “Tu non ti fidi di me”

Paolo Masella confronto con Letizia dopo la puntata

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, Angelica ha avuto la sorpresa del fidanzato Riccardo venuto per tirarle su il morale dopo lo scontro con Greta. Dopo l’incontro tra i due a commentare è stato Paolo Masella sottolineando la luce negli occhi della concorrente quando parla del suo fidanzato.

A quel punto, Signorini chiede al macellaio romani se vede la stessa luce negli occhi di Letizia ma lui risponde: “Ancora no”. La risposta ha fatto infuriare Petris che nel post puntata ha chiesto spiegazioni a Paolo: “Quello che voglio io è quella luce che noi hai perchè, come ho sempre detto su Angelica, deve essere un mio merito. Quando sarai sicura di me al 100%, ce l’avrai quella luce perchè questo dipende da me. Tu ancora non ti fidi, quando ti fiderai potrai provare un sentimento per me. Lo spero, questo è un modo per me di darti dimostrazioni”. Letizia replica: “Così sembra che dipende tutto da te“.

Dopo le parole del fidanzato, Letizia Petris sembra aver deciso di viversi la storia con Paolo Masella. I due sono sempre più vicini, anche se la fotografa non è ancora sicura di lasciarsi andare. Nelle scorse giornate, la concorrente rivela di aver dormito con il macellaio romano.

“Lo sai che io e Paolo abbiamo dormito insieme? Abbiamo parlato fino a tardissimo. Se mi è piaciuto? Sì, sono stata benissimo. Abbiamo parlato di tutta la nostra vita, ma non abbiamo fatto niente…” afferma la fotografa che sottolinea abbiano solo parlato, senza scambiarsi effusioni. Fiordaliso la invita a non parlare a nessuno di quello che è successo nella notte: “Sono fatti vostri”.

