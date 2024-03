Paolo Masella ‘sculaccia’ per gioco Letizia Petris con una cinta/ Web infuriato: “Da medioevo!”

Grande Fratello 2024, Paolo Masella nella ‘bufera’ per uno scherzo con Letizia Petris

L’ironia è sempre ben accetta, quando alla base vi è buon gusto e soprattutto un contesto consono. Al Grande Fratello 2024 si è spesso inneggiato alla necessità di vivere l’avventura con brio, lasciandosi andare a risate e allontanando un clima di pesantezza. Altrettanto doveroso è però ricordare la presenza costante delle telecamere e dunque la conseguente messa in onda. A tal proposito – come riporta Gossip e Tv – da segnalare le critiche nei confronti di Paolo Masella per un gesto di questa notte nei confronti di Letizia Petris.

Paolo Masella si è più volte presentato come una personalità contro la violenza, qualsiasi sia la sfumatura e la matrice. In particolare, si è sempre speso in favore delle donne e della loro tutela; il siparietto con Letizia Petris di questa notte sembra però andare in una direzione diversa, a dispetto delle volontà ironiche e giocose. Il concorrente ha infatti giocato con la fidanzata, simulando delle frustate con la cinta – chiaramente senza arrecare una reale violenza alla fotografa – per poi continuare in bagno – come riporta il portale – portando la sua mano al collo di Letizia Petris.

Paolo Masella, il web non gradisce il gesto con la cinta nei confronti di Letizia Petris

Chiaramente, non vi è alcun moralismo nel segnalare quanto fatto questa notte da Paolo Masella. E’ evidente che l’intento fosse scherzoso, con Letizia Petris che si è prestata al siparietto; altrettanto doveroso però è segnalare la messa in onda costante di ogni evento che accade in casa. Una scena del genere, in diretta tv – seppur giocosa – può non essere interpretata in maniera positiva e piacevole dai telespettatori.

Come spiega Gossip e Tv, sui social in molti si sono scagliati contro Paolo Masella dopo aver osservato quanto accaduto questa notte. Nello specifico, è stato accusato di incoerenza rispetto agli innumerevoli discorsi da pacifista e, non da ultimo, è stato bersagliato per i suoi presunti modi “medievali”. Tali sfumature caratteriali, secondo alcuni, andrebbero in contrasto con l’attitudine di Letizia Petris che si è sempre messa in evidenza con una personalità libera ed emancipata.

