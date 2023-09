Paolo Masella, segnalazione choc: “Non é un macellaio, fa il modello…”/ Ha mentito al Grande Fratello?

Grande fratello 2023, Paolo Masella rischia grosso: la segnalazione lo sbugiarderebbe…

Paolo Masella, il più iconic tra i concorrenti vip e nip in corsa al Grande Fratello 2023 in corso, avrebbe mentito sul suo lavoro alla presentazione di sé all’occhio pubblico del reality. Tra le pagelle a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net si impone come papabile vincitore del Grande Fratello 2023 con un voto altissimo, ma la segnalazione web che giunge ora, a suo carico, potrebbe vederlo molto presto a rischio eliminazione dal gioco sulla convivenza forzata, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity venerdì 15 settembre per la seconda puntata, alle ore 21:45 circa.

Si tratta di una voce compromettente che tra gli utenti nel web giunge a Deianira Marzano, via Instagram, che pesa come un macigno sul sex symbol del rivoluzionario Grande Fratello 2023. Il reality si propone in un cast mixato tra persone comuni e personaggi più o meno noti, in lotta al trash nel piccolo schermo, come voluto dall’Ad di casa Mediaset, Piersilvio Berlusconi. Ma, intanto, ecco che sembra prepararsi in terreno fertile per il primo affaire trash TV del gioco.

Paolo Masella sarebbe un modello

Secondo quanto si segnala sul portale Tag24, Paolo Masella non sarebbe realmente un umile macellaio originario di Roma, ma eserciterebbe tutt’altra professione, ben remunerativa e che a differenza della sedicente professione al banco carni lo renderebbe già visibile nel mondo dello showbiz in senso lato. Il che striderebbe con la presentazione del gioco introdotta dal conduttore Alfonso Signorini alla prima puntydel Grande Fratello 2023, dove a farla da padroni sarebbero le “persone e non i personaggi, il focus incentrato sulle storie personali e mirato alla crescita della persona e non al conseguimento della visibilità e un tornaconto economico per il singolo.

É possibile che il sedicente concorrente “Not Importante people” abbia, quindi, mentito nella presentazione di sé all’occhio pubblico del Grande Fratello? L’utente segnalatore ne é certo: “Paolo il macellaio è conosciuto, fa il modello”. Ma non é tutto. Perché la segnalazione web, poi, rincara la dose sul conto del forse fake “NIP” e sexy protagonista del Grande Fratello 2023, che in confidenza con i coinquilini svela di preferirsi in un low-profile, tenendosi lontano dai social network: “Aveva Instagram un mese fa e poi il profilo è sparito”. Una segnalazione che, nel complesso , insinua il dubbio che Paolo Masella possa essersi disattivato dai social per poi presentarsi all’occhio pubblico del Grande Fratello, anche in complicità dello stesso entourage di produzione Endemol Shine Italy e diffusione Mediaset, in una strategia mediatica volta a fare breccia nell’occhio pubblico come un esempio di ragazzo semplice, alla mano e non interessato al successo né al potere . E il piano vedrebbe il giovane a caccia di consensi dei telespettatori, anche in complicità con lo staff produzione Endemol e trasmissione Mediaset di Grande fratello per l’ottimizzazione degli ascolti nel piccolo schermo.

Dal suo canto, in confidenza con la coinquilina Letizia, tra le mura del Grande Fratello, Paolo Masella in una strana coincidenza di circostanza rispetto al momento della segnalazione fa sapere di aver chiuso il suo profilo Instagram. E non solo. Il sedicente macellaio aggiunge di essere un irriducibile romantico, al punto che alla sua donna regalerebbe un bouquet di fiori a settimana. Che la confidenza a Letizia Petris di Paolo Masella sia la candidatura indirizzata indirettamente dal giovane a Maria De Filippi e i vertici Mediaset, per il posto di tronista al format sui sentimenti , Uomini e donne? La domanda sorge spontanea.

