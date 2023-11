Paolo Masella: “Sei a disagio con me”, Letizia lo stronca/ “Non voglio fare un Grande Fratello solo con te”

Paolo Masella in crisi per Letizia? Ecco cosa è successo

Continuano le tensioni tra Letizia Petris e Paolo Masella; quest’ultimo, nella giornata di ieri, ha voluto un confronto con la fotografa che vede troppo distaccata e assente: “Mi dispiace che ti senti a disagio con me“. Ma la concorrente ha tagliato corto ribadendo: “Sono fatta così“.

“Se ti senti a disagio a me dispiace. Punto. Posso essere dispiaciuto a volte? Mica per altro. Mi dispiace che con me ti senti a disagio perché è normale, è la situazione. Lo capisco. Però ci posso rimanere male?” ha affermato il macellaio romano visibilmente dispiaciuto di quanto stia accadendo. La risposta di Letizia, però, è stata lapidaria e piuttosto decisa.

Letizia Petris a Paolo Masella: “Ho anche le mie amiche e tante cose da fare”

Letizia Petris non ha accolto bene le parole di Paolo e ha spiegato che non è a disagio con lui, ma che non è una persona che ama stare sempre con il fidanzato. Evita le smancerie la fotografa che ha ribadito questo concetto al macellaio in modo piuttosto duro, quasi scocciato.

“Non è che sono a disagio, sono imbarazzata. Imbarazzo e disagio sono simili? No, l’imbarazzo è negativo, il disagio è positivo. Ma io non sono una che sta appiccicata tutto il tempo, a prescindere. Ne abbiamo già parlato. Io non voglio fare un Grande Fratello io e te e basta. Ho anche le mie amiche e ho tante cose da fare” ha affermato Petris. Immediata la replica del macellaio: “Ma proprio perché io voglio che tu faccia il Grande Fratello con tutti non solo con me, non voglio che tu ti senta a disagio con me, ma permetti che ci resto male? Pure il fatto che ti imbarazzi a starmi vicino“. La concorrente, nelle ultime ore, ha anche fatto capire che non prova lo stesso sentimento di Masella. Due di picche in arrivo per il bello del Grande Fratello? Non rimane che attendere lo sviluppo della situazione tra loro.

