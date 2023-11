Paolo Masella si dichiara a Letizia Petris al Grande Fratello 2023/ “Mi fai sentire cose mai provate prima…”

Grande Fratello 2023: Paolo Masella, ancora parole al miele per Letizia Petris

Al Grande Fratello 2023, tra burrasche e scontri al vetriolo, c’è sempre quella sottile e velata aria di primavera che porta i concorrenti verso scenari a tinte rosa. Paolo Masella è da settimane che manifesta i suoi sentimenti nei confronti di Letizia Petris che, rispetto al passato, sembra ora meno restia data la situazione sempre più turbolenta con il suo fidanzato. Il macellaio, come riporta Biccy, ha rinnovato i suoi sentimenti per la concorrente cercando allo stesso tempo di non aggiungere pressioni.

“Io ti dico che vali tanto ma mi sembra che adesso mi ascolti; la mia vittoria è che ti stai valutando bene per quello che sei. In primis per me c’è la tua felicità, adesso ti lascio tutto il tempo di metabolizzare la situazione e io sono qui che ti aspetto e ti capisco”. Queste le parole di Paolo Masella nei confronti di Letizia Petris, un chiaro ed ulteriore segnale del suo interesse in crescita esponenziale. “Da quando ti ho conosciuta ho sentito cose che non avevo mai sentito; mi hai fatto provare molte sensazioni. Sento più cose con te che con la mia ragazza con cui sono stato quattro anni. Con te non sento solo le emozioni che sentivo con lei, ma di più”.

A prescindere dal fatto che il paragone con le ex, è cosa nota, non è mai il modo migliore per palesare il proprio interesse, è chiaro che Paolo Masella non veda l’ora di poter dare libero sfogo ai suoi sentimenti per Letizia Petris. Quest’ultima, parlando con Giuseppe Garibaldi, ha però ribadito come attualmente le sue priorità la portino su binari differenti. “Io non voglio mettermi dei tempi stabiliti, per adesso no. Inutile che continuiate a stressarmi dicendo di buttarmi; sto pensando a tante cose adesso, credo sia normale così”.

Come riporta Biccy, Letizia Petris – a proposito delle nuove dichiarazioni di Paolo Masella – non sembra ancora del tutto convinta di tuffarsi in una nuova relazione. “Rifletto, ho fatto delle scelte importanti. Ho preso delle decisioni per me, non tanto per andare da un altro. Adesso devo capire e dedicarmi un po’ a me, ho sempre avuto qualcuno accanto; non so nemmeno come sono fatta da sola”. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha poi chiosato: “Quindi voglio anche un po’ stare tranquilla nella gestione delle mie cose; qui invece mi dicono che lo devo baciare entro la puntata, ma stiamo scherzando?”.











