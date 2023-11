Paolo Masella sogna una famiglia: “Voglio godermi i figli”/ E su Letizia Petris: “Ecco perchè mi piace…”

Grande Fratello 2023, Paolo Masella colpito dall’incontro tra Riccardo e Angelica

Anche alla 17a puntata del Grande Fratello 2023 non sono mancate le emozioni, ma un concorrente in particolare è rimasto colpito da una scena vissuta da spettatore: Paolo Masella. Quest’ultimo ha osservato con attenzione l’ingresso in Casa di Riccardo, fidanzato di Angelica Baraldi. Il ragazzo si è messo in evidenza con un discorso tanto toccante quanto pertinente e pacato, lasciando spiazzati i presenti in senso positivo.

Paolo Masella ha commentato positivamente la visita di Riccardo alla sua fidanzata, Angelica Baraldi, al Grande Fratello 2023. In particolare, anche quest’oggi pare abbia speso parole di stima rispetto a quanto visto e ascoltato nel corso della 17a puntata del reality. Come riporta il sito ufficiale del programma, il macellaio ha preso spunto dalla circostanza per lasciarsi andare a considerazioni molto profonde. “A me piacerebbe diventare uomo, voglio avere una famiglia a ventotto anni e voglio godermi i figli”.

Beatrice Luzzi ha ascoltato piacevolmente le parole di Paolo Masella, rivolte ad un futuro felice dal punto di vista familiare. L’attrice si è detta sicura: “Lui sarà un bravissimo padre”, ed ha poi offerto un consiglio in relazione ai figli che un giorno dovrà crescere: “Lasciali sbagliare un po’ “. La concorrente ha poi ulteriormente sottolineato: “Lui ha un quadro molto definito della vita, o entri nel suo quadro o esci”.

Paolo Masella – come riporta il sito ufficiale del Grande Fratello 2023 – ha accolto con piacere le considerazioni di Beatrice Luzzi, apprezzando il valore costruttivo delle sue argomentazioni. Inoltre, il concorrente ha colto la palla al balzo per esprimersi nuovamente rispetto al suo interesse per Letizia Petris. “Per questo mi piace Letizia, mi ha portato a mettere in dubbio i miei limiti”, queste le parole del macellaio, confermando dunque come con la coinquilina potrebbe riuscire a superare il limite palesato anche da Beatrice Luzzi.

