Paolo Masella, sorpresa di sua mamma Sandra al Grande Fratello 2023/ “Voglio che tu sia libero…”

Grande Fratello 2023, Paolo Masella: l’amore viscerale per sua madre Sandra

Non è facile delineare chi più di altri meriterebbe un posto per la finale del Grande Fratello 2023; certo è che alcuni concorrenti hanno messo in mostra non solo grandi qualità, ma soprattutto una crescita che merita quello step. Tra questi, una menzione particolare la merita Paolo Masella. Il giovane, nel corso della 40a puntata del reality, ha ricevuto una toccante sorpresa da parte di sua madre generando la commozione di tutti.

Più volte Paolo Masella ha raccontato del suo passato difficile, con particolare riferimento alla figura paterna. Altrettante volte ha menzionato l’amore viscerale per sua madre Sandra. La donna è una figura centrale nella vita del concorrente e questa sera ha deciso di varcare la soglia della porta rossa per un momento carico di emozioni in compagnia di suo figlio. Prima che il momento si realizzasse, toccanti sono state le parole di Paolo Masella: “Chi è mamma? E’ la mia vita, è tutto, è ossigeno: non è descrivibile, è ciò che dà senso alla mia vita. Nel mio futuro spero solo di vederla felice”.

Sandra, madre di Paolo Masella: “Non ti voglio più sentir dire che non sei nessuno…”

Dopo aver descritto con parole dense d’amore la figura di sua madre Sandra, Paolo Masella è stato mandato in salotto dove, a sua insaputa, è arrivata proprio la donna per un momento carico di lacrime ed emozione. “E’ tanto che non ci vediamo, ma quanto sei bello! Ho visto la linea della vita che hai fatto, è stata bellissima; avrei voluto che ci fosse anche papà qui questa sera. Devi stare sereno amore, da adesso cercherò di prendermela la mia vita perchè voglio che tu sia libero di farti la tua, non puoi pensare sempre a me. Meriti di pensare a te…”.

Le parole di Sandra – madre di Paolo Masella – hanno generato nel concorrente un fiume di lacrime. La lontananza si da sentire, soprattutto per un rapporto così forte. La donna ha poi proseguito nel suo personale messaggio d’amore prima di fare anche la conoscenza di Letizia Petris. “Non ti voglio più sentir dire che non sei nessuno, perchè tu sei tanta roba. Quando esci di qui non devi fare un percorso con papà ma devi sederti con lui e cercare di capire anche le sue sofferenze; forse da lì potete iniziare a fare un percorso insieme, devi imparare ad ascoltare…”.











