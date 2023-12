Paolo Masella spiazza Letizia Petris/ Sorpresa al Grande Fratello 2023, lei: “Mi hai reso molto più felice”

Paolo Masella, il regalo di Natale per Letizia Petris: “Sei speciale“

Nella Casa del Grande Fratello 2023 il Natale è stato ricco di doni per i concorrenti. Tutti quanti hanno avuto modo di ricevere un pensierino o un messaggio di auguri dai propri cari, ma c’è anche chi ha ricevuto un regalo anche da un proprio compagno di avventura nella Casa. Letizia Petris, infatti, è rimasta visibilmente spiazzata di fronte al dono a sorpresa di Paolo Masella, pensato e realizzato appositamente per lei. Come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality, si vede il macellaio consegnare alla fotografa un pensierino avvolto nella carta da regalo.

Il ragazzo si è ingegnato e ha realizzato per la sua Letizia un portagioie a forma di girasole fatto con le sue mani. Di fronte al regalo la Petris è rimasta senza parole, domandandosi quando lo aveva realizzato dal momento che non si era mai accorta di nulla, per poi correre a ricoprirlo di abbracci e di baci. “Sei speciale“, gli sussurra all’orecchio, e lui replica: “Tu sei speciale“. Un piccolo pensiero che ha reso il Natale decisamente più dolce per lei: “Mi hai reso molto più felice, veramente“.

Letizia Petris e Paolo Masella sempre più uniti al Grande Fratello 2023

Anche da questi piccoli gesti è chiaro il grande sentimento che unisce Paolo Masella a Letizia Petris al Grande Fratello 2023. Il macellaio è sempre più preso dalla fotografa, la quale si sta lasciando andare in questo rapporto sempre più stretto. Nonostante le sue titubanze e i suoi timori, la ragazza ha sempre ricevuto dal coinquilino parole di rassicurazione circa il loro rapporto: lui ha occhi solo per lei.

“Ti ho detto che sei tu la più bella, che sei quella che mi è piaciuta di più. Lo sai. Sei la più bella per me. Sei l’unica che voglio, altrimenti non stavo qua. Se io non ho interesse a guardare qualcun’altra è perché ho occhi solo per te“, aveva dichiarato Paolo alla sua compagna di avventure.

