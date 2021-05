Paolo Maurensig è morto/ Scrittore de La variante di Luneburg, si è spento a 78 anni

Lutto nel mondo della cultura per la morte dello scrittore Paolo Maurensig. Classe 1943, lo scrittore, nato a Gorizia, è deceduto questa mattina. Dopo aver fatto l’agente di commercio, aveva cominciato a coltivare la sua passione per la scrittura raggiungendo il successo con il romando La variante di Lüneburg. Il libro che racconta la partita fra due maestri di scacchi che si intreccia con gli eventi storici della Seconda guerra mondiale permise a Paolo Maurensig di vincere il Premio Giuseppe Berto e il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante per l’opera prima. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il mondo della cultura italiana come testimoniano i tanti messaggi sui social. Dopo La variante di Lüneburg con cui ottenne successo e popolarità, lo scrittore pubblicò altri romanzi.

Chi era Paolo Maurensig: tutte le sue opere

Nel giorno dell’ultimo saluto a Carla Fracci, il mondo della cultura dice addio a Paolo Maurensig. Tra le altre sue opere spicca il romanzo Canone inverso del 1996, incentrato sulla musica e che ha ispirato la versione cinematografica diretta da Ricky Tognazzi. Nel 2016, poi, ha vinto il Premio Cortina d’Ampezzo con il romanzo Teoria delle ombre. Tanti i romanzi scritti nel corso della sua carriera letteraria tra cui si ricordano: Venere lesa (1998), L’uomo scarlatto (2001), Il guardiano dei sogni (2003), Vukovlad. Il signore dei lupi (2006), Gli amanti fiamminghi (2008), La tempesta, il mistero di Giorgione (2010), L’ultima traversa (2012), L’Arcangelo degli scacchi (2013), Teoria delle ombre (2015), Il diavolo nel cassetto (2018), Il gioco degli dèi (2019) e Pimpernel. Una storia d’amore (2020).

