A Chi l'ha visto si parlerà di Paolo Mendico, il 14enne morto suicida a Latina: la famiglia sostiene che il ragazzo fosse vittima di bullismo a scuola

Tra i tanti casi di cui si occuperà nella serata di oggi – mercoledì 15 ottobre 2025 – la trasmissione Chi l’ha visto ci sarà anche quello estremamente discusso (almeno, nei primi momenti) del suicidio di Paolo Mendico, il 14enne trovato dai genitori morto impiccato nella sua camerata il primo giorno di scuola, lo scorso 11 settembre, a Latina: un caso che inizialmente ha fatto un gran clamore mediatico ma che ora sembra passato in secondo (forse terzo) piano, con la famiglia di Paolo Mendico che continua a chiedere giustizia e verità.

Partendo dal principio, purtroppo quanto accaduto a Paolo Mendico è tristemente noto: era, infatti, il primo giorno di scuola in quell’Istituto Tecnico di Fondi – alle porte di Latina – intitolato a Pacinotti e ma notando che il ragazzino non si svegliava per la colazione, i genitori si sono recati nella sua cameretta, trovando il corpo del 14enne appeso al soffitto tramite la corda di uno yoyo; lanciando immediatamente l’allarme.

Cos’è successo a Paolo Mendico: la versione dei familiari e quella dell’istituto Pacinotti

Purtroppo la causa del decesso di Paolo Mendico è apparsa sufficientemente chiara fin dal primo momento, ma la famiglia ha deciso di iniziare una vera e propria battaglia affinché la scuola – appunto, il Pacinotti – riconosca le sue responsabilità nell’atroce gesto: secondo i genitori, infatti, fin dalle elementari Paolo era sempre stato vittima del feroce bullismo dei suoi compagni che non si è arrestato neppure durante il periodo delle medie e del liceo.

Per esempio, il padre di Paolo Mendico ha raccontato che alle elementari fu minacciato da un compagnetto con un coltello di plastica e la docente si mise – addirittura – a incitare la rissa e a prendere parte al bullismo; mentre la madre ha raccontato che il figlio riteneva pessimo l’ambiente del Pacinotti con “insegnanti non capaci” che “non placavano” il bullismo da parte dei compagni: episodi – hanno spiegato entrambi – più volte denunciati e puntualmente ignorati dalla dirigenza scolastica.

Non solo, perché anche il fratello di Paolo Mendico – questa sera ospite di Chi l’ha visto – ha messo nero su bianco in una lettera a Valditara e Meloni tutti i numerosi racconti del bullismo subito dal 14enne, raccontando che anche lui subì la stessa sorte quando frequentava quell’istituto; mentre dal conto suo la preside del Pacinotti – Gina Antonetti – ha sempre respinto le accuse, sostenendo che non ci fosse nessun atto di bullismo noto, né tanto meno denunce da parte della famiglia.