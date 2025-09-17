Paolo Mendico a Storie Italiane, la vicenda del povero 14enne che si è tolto la vita dopo continui anni di bullismo: ecco che cosa è emerso

Storie Italiane si è concentrato stamane sul dramma di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita in un paesino della provincia di Latina dopo continue vessazioni ed atti di bullismo, così come denunciato dalla madre. “Tutto è iniziato quando aveva 10 anni – le parole della mamma – frequentava la quinta elementare e in quella classe c’erano dei ragazzini già vivaci che gli davano fastidio, gli dicevano nano da giardino”.

Teresa Manes, mamma ragazzo pantaloni rosa/ “Suicidio Paolo Mendico mi ha fatto rivivere il mio dolore”

E ancora: “Lo spingevano, gli facevano cadere lo zaino e l’astuccio, poi un giorno l’insegnante si era assentata, lasciando momentaneamente la classe scoperta, e quando è tornata ha trovato la classe in subbuglio, si erano messi contro mio figlio, lui cercava di difendersi ma loro erano più forti. Uno di loro era venuto a scuola con un cacciavite di plastica con l’idea di uccidere Paolo. Quando la docente è rientrata in classe ha iniziato a urlare ‘rissa, rissa’, aizzando la classe. Mio figlio è tornato a casa, mi ha raccontato questo episodio, e mi allarmai. Io ho denunciato questa cosa ma a quel punto è cominciato tutto il calvario”.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Sebastiano? Suo racconto preso per oro colato, c'è da aspettare”

“Negli anni – ha continuato – sono susseguiti gli atti di bullismo verso nostro figlio ma nel contempo anche gli atti di protezione contro nostro figlio. Ogni volta che incontravamo chi di dovere ci promettevano che avrebbero risolto la cosa ma invece proseguivano gli atti di bullismo. Mio figlio nel corso degli anni ha accumulato, ha accumulato e alla fine non ce l’ha fatta più”.

PAOLO MENDICO, IL PAPA’: “LA PRESIDE NON SI PUO’ SENTIRE”

Il papà di Paolo Mendico, ha invece spiegato: “Era un ragazzo bravo, buono, quello che è stato descritto da tutti. La cosa che mi fa rabbia è che la preside, che io non ho mai conosciuto, afferma che noi non siamo mai stati a scuola e non hanno mai sentito parlare di questa cosa, è una cosa schifosa. Sentire una intervista dove la preside – che noi non abbiamo mai conosciuto – noi abbiamo sempre parlato con la vicepreside, questa signora non si deve permettere di dire falsità. Negare l’evidenza no, devono chiedere scusa a mio figlio”. Di nuovo la mamma: “In quinta elementare avevamo già denunciato due docenti, questa che diceva rissa rissa e un’altra che invece prendeva mio figlio e le faceva il terzo grado chiuso in una stanza, e mio figlio me lo raccontava puntualmente”.

Delitto di Garlasco/ Capra. “Stiamo rifacendo tutti i vecchi esami, nulla di nuovo e nulla emergerà”

“Non siamo mai rimasti al nostro posto – aggiunge – andavamo a scuola battibeccare pert far emergere la verità ma loro negavano. Dopo la denuncia comunque non è stato fatto nulla ed è stata archiviata e furono zittiti anche i genitori, che vennero interrogati per far emergere gli episodi ma nessuno aveva visto niente, nemmeno i figli, tutti gli altri compagni che erano stati aizzati contro mio figlio. Tutto è andato a tacere e terminata la quinta elementare mio figlio si era iscritto alla prima media, sempre nello stesso istituto e anche lì la storia è continuata. C’erano compagni che davano fastidio a mio figlio sempre con aggettivi dispregiativi, sempre mettendogli le mani addosso.

PAOLO MENDICO, IL PAPA’: “MIO FIGLIO NON HA MAI PROVOCATO NESSUNO”

Il padre di Paolo Mendico ha continuato: “Mio figlio stava sempre per conto suo, non ha mai provocato nessuno ma questi ragazzi anche alle medie erano appoggiati dai professori, c’era una prof che appoggiava un ragazzino in particolare perchè figlio della sua collega. Abbiamo quindi deciso di toglierlo da quella scuola e l’abbiamo trasferito in un’altra, e abbiamo trovato sempre lo stesso ambiente, c’erano questi gruppetti già formati. Abbiamo dovuto lottare contro il bullismo, i professori e il preside. Quando eravamo stati accolti il preside ci aveva prospettato un ambiente diverso invece è successa la stessa cosa. Terminate le medie abbiamo iscritto il figlio alle scuole superiori ed è accaduta la stessa cosa. C’erano spintoni, era sbattuto al muro, gli rompevano le matite, lo aspettavano anche nel bagno. Lo chiamavano Nino d’Angelo, Paoletta, femminuccia e poi non vado oltre perchè più gli aggettivi diventano dispregiatevi, è meglio che non li riferisco”.

Il giorno prima del suicidio: “Durante il pomeriggio aveva fatto il pane, aveva conosciuto uno chef e aveva imparato a fare il pane, quindi aveva fatto il pane e i biscotti. Continuava a suonare il basso, poi pescava… un pomeriggio normale. Poi il mattino dopo mio marito ha aperto la porta, una scena allucinante, meglio che non dico cos’abbia trovato, una scena terrificante”. E ancora. “Io spero solo che questa situazione di mio figlio possa servire a imparare, a riconoscere i più piccoli segnali, ma soprattutto a chi di dovere a fare il proprio dovere quando accadono questi episodi di bullismo, di non lasciare andare, di non cercare di nascondere, ma agire e intervenire subito sin dalle prime segnalazioni, perchè altrimenti quanti anni ne parliamo?”.

PAOLO MENDICO, IL PAPA’: “CI DICEVAMO CHE AVREBBERO PRESO DEI PROVVEDIMENTI”

Il papà di Paolo Mendico, ha aggiunto: “Prima di andare a scuola educatamente parlavamo con la scuola e chiedevo della vicepreside, con cui ho sempre parlato. Tutte le volte andavo la per lamentarmi di quello che succedeva mio figli, mi dicevano che avrebbero preso provvedimenti ma non abbiamo mai visto nulla. Fino all’ultima volta che ci siamo andati io e mia moglie, quando abbiamo parlato con la vicepreside in un ufficio, le ho spiegato tutta la situazione, un ragazzo aveva sbattuto al muro mio figlio e mio figlio mi aveva detto che erano tutti presenti e il rappresentante di classe ha confermato. La vicepreside ha detto che avrebbe preso dei provvedimenti e avrebbe fatto un consiglio straordinario per vedere cosa fare, ma io non sono mai venuto a conoscenza di tutto ciò. La mamma di questo ragazzo si è adirata con mia moglie e noi abbiamo risposto che la prossima volta avremmo denunciato direttamente il ragazzo”.

E ancora: “Ci hanno dato modo di capire che la persona sbagliata era mio figlio, non so come sia possibile e non so come si faccia a negare le evidenze, sono così vigliacchi da negare ciò che sia successo, speriamo bene per mio figlio e per una cosa che non dovrà mai più succedere. Fuori dalla scuola mio figlio non aveva alcun problema, anzi, il problema era la scuola. Per educare i bulli non servono soldi, bisogna essere educati ed assumersi le proprie responsabilità, noi questo trasmettevamo a nostro figlio”, ha concluso il signor Giuseppe. La lunga intervista ai genitori di Paolo Mendico di Storie Italiane ha vissuto momenti molto toccanti, con il padre che è scoppiato in lacrime e anche Eleonora Daniele è apparsa visibilmente commossa, con le lacrime agli occhi.