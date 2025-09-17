A Dentro la notizia, su Canale 5, il dramma del 14enne Paolo Mendico, il ragazzo che si è suicidato in provincia di Latina: ecco che cosa è emerso

Si torna sul dramma di Paolo Mendico a Dentro la notizia, il 14enne che si suicidato in provincia di Latina dopo anni di bullismo. I genitori raccontano di aver denunciato più volte la situazione alla scuola e di essere stati in qualche modo lasciati soli. “Io sono andato in un anno almeno 5 o 6 volte per segnalare alla scuola che cosa subiva – le parole del padre del povero Paolo a Canale 5 – che cosa ha fatto di male mio figlio? Staremo a vedere quello che è successo, la procura farà delle indagini”.

La mamma aggiunge: “Se la scuola fosse stata all’altezza della situazione sicuramente mio figlio oggi era ancora vivo”. I due genitori sono stati intervistati anche da La Vita in Diretta, su Rai Uno e nell’occasione hanno ribadito il concetto: “Come mamma rivolgo un appello a tutte le mamme, stiamo molto attenti, ogni minimo segnale, anche il più piccolo, stupido, può nascondere qualcosa di grande. Non piaceva all’ambiente del Pacinotti (la scuola che frequentava il figlio ndr) questo è il problema”.

PAOLO MENDICO, IL PAPA’: “MAI PRESO IN CONSIDERAZIONE DAI PROF”

Il padre ha invece spiegato: “I professori non l’hanno mai preso in considerazione, io stavo sempre a scuola, non mi hanno ascoltato. Lo prendevano in giro per i capelli poi visto che doveva riferire alla preside ciò che gli succedeva lo chiamavano spione”. Una situazione che viene però quasi smentita dalla preside dell’istituto scolastico frequentato nell’ultimo anno da Paolo, che parlando con il programma di Canale 5 ha spiegato di non aver mai avuto un “sentore netto” di una situazione di grave vessazione verso lo stesso 14enne.

La dirigente scolastica non ha nascosto che la classe frequentata dal ragazzo fosse piuttosto “problematica”, visto che gli alunni avevano manifestato dei problemi nelle relazioni fra gli stessi nonché con gli adulti, ma in ogni caso si stava lavorando “a livello di classe, non di singolo ragazzo”, e nel corso degli ultimi mesi il problema di Paolo “non era emerso”.

PAOLO MENDICO, LA PRESIDE “A INIZIO ANNO SCOLASTICO…”

Quindi ha raccontato ciò di cui era a conoscenza: “Paolo si era tagliato i capelli perchè veniva insultato. Io ho chiesto ai ragazzi e non hanno negato di aver fatto qualche battuta all’inizio dell’anno, i primi giorni di scuola, ma la cosa era rientrata molto velocemente. Non è mai stato picchiato? No, un fatto del genere se fosse accaduto avrebbe prodotto di sicuro un’azione disciplinare, a me non risulta. Non diceva che era perseguitato e che lo picchiavano nel bagno, questo no”.

La preside smentisce anche le continue visite a scuola dei genitori di Paolo Mendico: “I genitori non hanno mai chiesto un incontro con me e le procedure si attivano quando c’è una segnalazione. Quello che è il nostro dovere noi lo facciamo fino in fondo. E’ evidente che c’era un malessere altrimenti non si sarebbe arrivato ad un gesto così estremo. Il problema è in che misura noi scuola potevamo accorgerci di tutto questo”.



PAOLO MENDICO, LA PRESIDE E IL FUNERALE: “C’ERA QUASI TUTTA LA CLASSE”

Infine ha fatto chiarezza anche sul funerale, smentendo che alla cerimonia funebre vi fosse solo un compagno di classe, come raccontato dai genitori: “Noi eravamo tutti al funerale, io stamattina (ieri ndr) ho avuto conferma che quasi tutta la classe era al funerale, è stato detto che al funerale di Paolo non c’era nessuno, c’era un solo ragazzo, invece c’era tutta la classe”, ha concluso.

Una vicenda su cui bisognerà fare chiarezza e ricordiamo che gli inquirenti stanno cercando di capire se in qualche modo il povero 14enne sia stato indotto ad un gesto estremo e proprio per questo si sta indagando per il reato di istigazione al suicidio. Davvero Paolo è stato continuamente bullizzato in classe e a scuola, come raccontano i genitori del ragazzo, o invece il clima in aula era tutt’altro? Lo scopriremo nelle prossime settimane.