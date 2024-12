Paolo Meneguzzi: successo straordinario in Sud America

Paolo Meneguzzi, nato in Svizzera nel 1976, ha ottenuto un successo importante in Italia nei primi anni Duemila, conquistando i vertici delle classifiche nel nostro Paese e non soltanto. Ha infatti ottenuto una popolarità importante anche in Sud America, arrivando a vendere oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo, con più di 500 concerti tra i vari Continenti. Proprio in Cile, nel febbraio del 1996, ha partecipato con il brano “Aria’ Ario'” al Festival di Viña del Mar, venendo scelto in rappresentanza dell’Italia e arrivando a vincere la competizione internazionale.

Marco Masini, chi è: dal successo a Sanremo al periodo buio/ “Dicevano che portassi sfortuna…”

Dopo questa vittoria ha ottenuto un successo importante proprio in Sud America, ottenendo numerosi premi anche in Messico, Argentina, Uruguay e Perù, con tantissimi concerti per tutto il Continente. Negli anni successivi ha debuttato anche in Italia, arrivando al Festival di Sanremo nel 2001 dove si è classificato settimo nelle Nuove Proposte. Dai 2001 al 2008, per Paolo Meneguzzi sono arrivate cinque partecipati al Festival di Sanremo, ottenendo al massimo un quarto posto e due sesti posti, con un importante successo in radio e nelle classifiche di vendita.

Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi/ La metà di Paola e Chiara: "Ci sopportiamo da 18 anni"

Paolo Meneguzzi: gli ultimi anni e la polemica con J-Ax

Parlando del suo lavoro nel corso di un dissing con J-Ax, proprio Paolo Meneguzzi ha parlato della sua musica e dell’importanza che ha il pop per lui: “Visto che per me il pop è una cosa seria, non mi svenderò per avere un passaggio in radio di un dissing cantato su un beat scaricato da internet.

Per me il pop è arte e io in questo momento non sento nessuna esigenza di mettermi a scrivere per così poco“. Nonostante da tempo ormai non abbia il successo avuto negli anni Duemila, Paolo Meneguzzi non ha intenzione di svendersi né di snaturare il suo lavoro per ottenere più popolarità.

Sonia Bruganelli, ritorno di fiamma con Paolo Bonolis? Beccati a cena insieme/ Dov'è Angelo Madonia?