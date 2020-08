Paolo Mengoli compie 70 anni/ Gli auguri dei colleghi a C’è Tempo Per…

Un grande speciale per Paolo Mengoli e i suoi 70 anni. Il noto cantautore bolognese arriva a vivere una tappa molto importante della sua vita e questo traguardo sarà celebrato, con un pizzico d’anticipo, nella prossima puntata di ‘C’è tempo per…‘ su Rai 1, trasmissione condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Per celebrare Paolo Mengoli saranno presenti amici e colleghi che hanno condiviso buona parte della carriera del cantautore, nomi importantissimi della musica italiana come Gianni Morandi, Fiordaliso, Riccardo Fogli e molti altri. In particolare Gianni Morandi è sempre stato vicino a Mengoli, da concittadini bolognesi e grandi tifosi rossoblu che spesso hanno condiviso gli spalti dello stadio Dall’Ara del capoluogo emiliano. Non va poi dimenticato come Paolo Mengoli e Gianni Morandi siano stati tra i fondatori, nell’ormai lontano 1975, della Nazionale Italiana Cantanti, che ha disputato ormai centinaia di partite a fini benefici e nella quale i due cantautori bolognesi sono tra coloro che hanno collezionato il maggior numero di presenze.

I 70 ANNI DI PAOLO MENGOLI: IL GRANDE IMPEGNO SOCIALE

Ci sarà dunque tempo anche per reminiscenze calcistiche e non solo musicali, ma è chiaro che sono tanti i personaggi di spicco della musica italiana che vorranno fare gli auguri e ricordare i momenti passati al fianco di Paolo Mengoli in tanti decenni. Nato il 14 agosto del 1950, a soli 18 anni ha vinto il celebre concorso per le voci nuove a Castrocaro e da lì è partita una carriera che ha raggiunto ormai i 52 anni di durata, con tante partecipazioni al Festival di Sanremo e anche una carriera che si è spostata, negli ultimi anni, sempre più dalla musica alla televisione, dove Paolo Mengoli ha ricoperto vari ruoli da conduttore e da opinionista. Ma dal 2014 Mengoli fa anche parte della giuria di Castrocaro, una sorta di chiusura di un cerchio per omaggiare il palco da dove è partita la sua carriera e manifestare interesse per i nuovi talenti da scoprire che si presentano ogni anno. In occasione dei suoi 70 anni saranno ricordate anche le tante iniziative sociali e di solidarietà che l’hanno visto protagonista e che l’hanno portato ad incontrare Presidenti della Repubblica come Scalfaro e Ciampi e anche Papa Giovanni Paolo II nel 1999.



