Paolo Mengoli “Ho disconosciuto mia figlia dopo test Dna”/ Il dramma a Domenica Live

Paolo Mengoli non è il padre biologico della figlia che ha cresciuto come sua per oltre 20 anni. Una scoperta sconcertante quella che ha fatto il celebre cantante, il quale si appresta a raccontare la vicenda anche a Domenica Live. Un mese dopo aver rivelato il suo dramma ai microfoni di Storie Italiane, torna in tv e lo fa da Barbara D’Urso per svelare i dettagli di quello che ritiene un inganno. Non sarà sicuramente facile, come non lo è stato ad ottobre, quando ha spiegato di aver saputo dalla ragazza che non è biologicamente suo padre. La vicenda risale al 2009, anno in cui ha smesso di avere rapporti sia con la madre che con la ragazza. Paolo Mengoli si è, dunque, portato per anni questo segreto. «Non l’ho mai detto a nessuno. Ho cresciuto mia figlia pensando di essere suo padre». Dopo la separazione dalla moglie, ha scoperto la dura verità. «Da quel momento la cosa è finita in tribunale e si è protratta fino al 2015, quando anche una sentenza ha deciso che non ero il padre biologico», raccontò ai microfoni della Rai.

PAOLO MENGOLI “HO AMATO MIA FIGLIA ALL’INVEROSIMILE MA…”

Ora Paolo Mengoli non ha più rapporti con quella che credeva fosse sua figlia, ma non per sua scelta, anche se attualmente fatica a spiegare cosa prova per lei dopo aver scoperto di non essere il padre biologico. L’affetto che ha provato per lei, l’amore con cui l’ha cresciuta però non possono sparire, anche dopo una scoperta sconcertante come quella che ha fatto lui. «È stata una sua decisione quella di interrompere i rapporti, eppure io l’ho amata all’inverosimile». I sospetti sono cominciati in seguito ad alcuni comportamenti strani della ragazza. Allora il cantante si è deciso a fare degli accertamenti che hanno confermato il fatto che non è il padre biologico della ragazza. «Ho anche fatto eseguire di nascosto il test del DNA. Mi sono portato dentro questo macigno per anni», ha raccontato con la voce segnata dall’emozione. Oggi però Paolo Mengoli a Domenica Live potrebbe fornire particolari finora inediti di questa vicenda intricata e delicata, non solo perché è finita in tribunale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA