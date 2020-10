Paolo Mengoli: “Ho scoperto di non essere il padre di mia figlia”/ “Dopo 22 anni…”

Confessione choc di Paolo Mengoli in diretta a Storie Italiane nella puntata trasmessa il 16 ottobre. Tutto accade durante la seconda parte della trasmissione di Eleonora Daniele. In studio, oltre a Mengoli, si parla dei genitori che aiutano economicamente i figli. Sandra Milo, difende la propria scelta di continuare a lavorare per poter aiutare i figli. Paolo Mengoli, però, ritiene che non sia giusto perchè si fa crescere i ragazzi di oggi “sotto una campana di vetro”. In disaccordo con il cantante, Sandra Milo rivolge una domanda diretta a Mengoli che, profondamente colpito, si lascia travolgere dall’emozione e dalle lacrime lasciandosi andare ad un racconto molto intimo, privato e doloroso. Mengoli, infatti, avrebbe scoperto di non essere il padre di sua figlia.

PAOLO MENGOLI: “NON ERO IL PADRE BIOLOGICO DI MIA FIGLIA”

Paolo Mengoli tira fuori un dolore che porta nel cuore da un po’ di tempo. “Hai figli?”, chiede la Milo. Di fronte alla domanda di Sandra Milo che gli ha chiesto se abbia dei figli, il cantante, con la voce rotta dall’emozione, confessa: “Non ho figli”, risponde inizialmente Mengoli. “Aspettate un attimo. Paolo dice che non ha figli, ma non è vero. Non ci risulta”, commenta Eleonora Daniele. “Ho creduto per 22 anni di avere una figlia. Poi una sentenza del Tribunale di Bologna ha detto che non era compatibile al cento per cento ed è una sentenza passata in giudicato“, aggiunge Mengoli. “Vuol dire che non eri il padre biologico?”, chiede la Daniele. “No”, risponde ancora Mengoli che non riesce ad aggiungere ulteriori dettagli. Eleonora Daniele invita così Paolo Mengoli a tornare in trasmissione la prossima settimana con tutti i documenti che provano quanto detto in diretta per raccontare tutta la storia.



