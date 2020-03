Paolo Micai e Marco Battagin morti per coronavirus/ Addio ai collaboratori Mediaset

Lutto nella redazione Mediaset per la morte di Paolo Micai, giornalista, cameraman ed operatore tv, storico collaboratore dell’azienda e di Marco Battangin, responsabile degli studi di Cologno Monzese. Paolo Micai si è spento a soli 60 anni, stroncato dal coronavirus. Da una settimana era ricoverato presso l’ospedale San Martino di Genova, la sua città. Prima di essere contagiato dal Covid-19, Paolo Micai aveva raccontato in prima linea l’emergenza sanitaria contro cui l’Italia combatte da oltre un mese. “Paolo Micai è stato uno dei più bravi e capaci collaboratori che abbiamo avuto e oggi tutto il Gruppo Mediaset si stringe intorno alla sua famiglia” – ha dichiarato il Direttore di News Mediaset, Andrea Pucci ricordando con commozione la figura umana e professionale di Paolo Micai.

PAOLO MICAI MARCO BATTANGIN MORTO PER CORONAVIRUS: L’OMAGGIO DEI COLLEGHI

I colleghi del Tg5 e del Tg4 hanno reso omaggio a Paolo Micai che sognava di diventare un operatore di ripresa sin da quando era un bambino. Per Mediaset, Paolo Micai ha realizzato reportage e documentari in giro per il mondo. Per anni ha seguito il Giro d’Italia, ha raccontato il G8 e con la sua telecamera ha documentato anche le tragedie che, in questi anni, hanno sconvolto Genova come la caduta del Ponte Morandi. Si è occupato di cronaca, attualità, sport, spettacolo sempre con la sua straordinaria professionalità. “Mediaset si stringe alla famiglia, alla mamma Maria, alla moglie Marina e alla figlia Giulia”, fanno sapere i colleghi Mediaset attraverso un toccante servizio dedicato alla sua carriera e alla sua umanità. Marco Battangin, invece, è stato ricordato durante la trasmissione Mattino 5. “La notizia della sua morte è arrivata ieri sera e quindi posso solo ricordare con un grande abbraccio a sua moglie e a sua figlia, aveva 54 anni“, ha detto Francesco Vecchi. Cliccate qui per vedere il video.

#Mediaset ieri ha perso 2persone nella guerra al #coronavirus. Gente che lavorava come tutti noi x raccontarvi cosa succede, con passione e senso del dovere. Si chiamavano Paolo Macai e Marco Battagin.Non erano famosi, ma meriterebbero (da tutti!) un saluto speciale.Ciao ragazzi — Roberto Ciarapica (@robiciarapica) March 25, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA