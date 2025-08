Paolo Mieli su ipocrisia e doppiopesismo: "Nessuno chiama comuniste le stragi rosse. Si parla di delitti fascisti ma nessuna targa su Aldo Moro". Gelo a La7

Nelle polemiche politiche legate alla memoria delle stragi, si distingue la voce di Paolo Mieli, che denuncia l’incoerenza e la disparità di trattamento da parte della società e della politica. Infatti, i crimini commessi da chi proviene da ambienti di estrema destra vengono etichettati come “fascisti”, mentre quelli attribuiti a soggetti provenienti dall’estrema sinistra non vengono chiamati “comunisti”.

Il giornalista e scrittore ne ha parlato a In Onda, il talk show di La7, in occasione del dibattito sull’anniversario della strage di Bologna, poiché Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, ha accusato la premier italiana di far parte dello stesso ambiente ideologico dei responsabili di quella e di altre stragi degli anni di piombo.

«Nessuno chiama i reati dei terroristi di sinistra comunisti, nessuno. Non c’è sentenza, né targhe in cui sia scritto: “Qui c’è stata una strage comunista”, “qui i comunisti ammazzarono Aldo Moro”, “qui i comunisti ammazzarono…” È per questo che c’è questa differenza», ha dichiarato Paolo Mieli.

DALLE REPLICHE ALL’IMBARAZZO IN STUDIO

Il dibattito storico e politico ha spiazzato gli altri ospiti in studio, tanto che a un certo punto è calato il gelo. Le osservazioni di Paolo Mieli sulla narrazione degli anni di piombo si sono rivelate puntuali quanto provocatorie, poiché hanno evidenziato il doppio standard nel linguaggio.

Paolo Mieli ha onestamente sottolineato come i reati commessi dai gruppi terroristici di sinistra, come le Brigate Rosse, non vengano mai etichettati pubblicamente come “comunisti”, mentre quelli di destra sono spesso definiti “fascisti”. L’esempio è il caso Aldo Moro: non c’è nessuna targa commemorativa o sentenza che definisca quell’attentato come “comunista”, sebbene le BR si ispirassero all’ideologia comunista rivoluzionaria.

PAOLO MIELI E LE “ANTICHE” IPOCRISIE

Giovanna Botteri ha replicato precisando che i brigatisti uccisero anche comunisti, ritenuti “traditori di classe“, mentre Luca Telese ha risposto spiegando che si trattava di una lotta ideologica interna alla sinistra. La co-conduttrice Marianna Aprile ha ricordato che i comunisti italiani presero le distanze dalle BR, ma Paolo Mieli ha ribattuto segnalando che anche esponenti del MSI presero le distanze dai gruppi terroristici di estrema destra, come i Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari), responsabili della strage di Bologna.

Nonostante ciò, Fratelli d’Italia – che nulla ha a che fare con il fascismo – viene tirata in ballo in queste polemiche, mentre non si fa lo stesso con la sinistra rispetto ai reati delle BR.

Botteri ha insistito sul fatto che i terroristi di destra, come Mambro e Fioravanti (Nar), si richiamassero esplicitamente al fascismo, ma Mieli ha ricordato che anche Curcio e Franceschini (fondatori delle BR) si rifacevano al comunismo.