Paolo Mieli, giornalista e saggista nato a Milano nel 1949 è uno dei volti più conosciuti della cultura. Spesso spesso presente nei salotti televisivi per parlare di temi sociali e politici, non tutti conoscono il privato di Paolo Mieli, che se ha vissuto una vita ricca ed emozionante dal punto di vista professionale, allo stesso modo non sono mancate le avventure neppure in quella sentimentale. Non tutti sanno che Paolo Mieli si è sposato per ben tre volte, e in ogni relazione ha avuto un figlio. Prima di andare però a conoscere i dettagli della vita privata del grande giornalista e saggista Italiano, andiamo a vedere qualcosa in più sulla sua straordinaria carriera, che lo ha portato ad essere uno dei nomi e volti più affermati nel panorama culturale.

Nato a Milano nel 1949, il papà era un giornalista molto vicino al Partito Comunista, proveniente dall’Egitto. In tenera età si è trasferito a Roma, dove ha frequentato prima il liceo classico e poi Lettere moderne. Subito dopo la laurea, e anche prima, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo, venendo assunto da Eugenio Scalfari a L’Espresso. In carriera ha scritto per tanti grandi giornali come anche La Repubblica e La Stampa, della quale è stato direttore dal 1990 al 1992. Ha guidato invece per ben due volte il Corriere della Sera, dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2009.

Paolo Mieli, chi è: papà di tre figli nati da tre mogli diverse

Come abbiamo già spiegato, Paolo Mieli ha avuto tre figli che sono nati da tre rapporti differenti. Il primogenito, Lorenzo, è nato nel 1973 dalla docente Francesca Socrate. Sei anni più tardi, con Federica Alatri, ha avuto Andrea, mentre l’ultima nata è del 1997 e si chiama Oleandra. La ragazza, oggi quasi ventottenne, è nata dall’amore con Barbara Parodi Delfino. Paolo Mieli ha poi divorziato anche con l’ultima moglie, legandosi ad una gallerista molto apprezzata nel suo ambito, Camilla Grimaldi.