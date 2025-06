Paolo Mieli si è sposato tre volte, ecco chi sono le sue ex mogli

Tra gli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona nel nuovo appuntamento in onda oggi, giovedì 12 giugno 2025, ci sarà anche Paolo Mieli. Il noto giornalista, opinionista e saggista parlerà della sua lunga e stimata carriera, iniziata all’età di 18 anni nella redazione de l’Espresso per poi fare carriera lavorando in vari e noti quotidiani e diventando anche un volto molto noto nel mondo della televisione, dove si occupa principalmente di temi di politica e storia. Grazie al suo incredibile talento e alla sua determinazione la sua carriera è sempre stata in crescita, diventando uno dei giornalisti più apprezzati.

Negli anni si è occupato della gestione di vari quotidiani e dal 2020 ricopre il ruolo di editorialista di Radio 24. Nel salotto di Caterina Balivo parlerà anche della sua sfera personale? Paolo Mieli in passato è convolato a nozze per ben tre volte, poi ha ritrovato l’amore con la compagna Camilla Grimaldi. Eppure, spesso si parla di lui come l’uomo che ha avuto tre figli, Oleandra, Andrea e Lorenzo nati da tre mogli diverse, una di loro è Barbara Parodi Palombelli. Andiamo a scoprire chi sono le tre donne, come si sono conosciuti e altri dettagli sulla sua vita sentimentale.

Paolo Mieli: il giornalista ha avuto tre figli con tre donne diverse

È Francesca Socrate la prima moglie del noto giornalista, un’insegnante e autrice di molti libri di successo. Dal loro amore è nato il figlio Francesco nel 1973, noto non solo per essere il figlio di Paolo Mieli, ma anche per la sua carriera di produttore cinematografico e televisivo, ambito in cui ha dimostrato tanto talento. Ma le loro nozze non durano molto, e dopo la fine del suo primo matrimonio il giornalista si è legato sentimentalmente a Federica Alatri, la Presidente dell’Agenzia Regionale di Promozione Turistica di Roma, i due sono diventati marito e moglie e nel 1979 è nato il figlio Andrea.

Anche questo matrimonio naufraga ma il giornalista non si arrende. Paolo Mieli si è poi risposato per la terza volta con la collega Barbara Parodi Delfino e dalla loro storia d’amore è nata la terza figlia del giornalista nel 1997, si chiama Oleandra. Anche il suo terzo matrimonio però col tempo è giunto al capolinea e la Parodi Delfino è oggi fidanzata con Giovanni Stabilini. I due non hanno mai reso note le cause della fine della loro relazione, ma oggi lui ha ritrovato l’amore con la sua attuale compagna, Camilla Grimaldi.