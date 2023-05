Paolo Noise choc all’Isola: “Dietro la mia maschera una vita di difficoltà”/ “Trauma da piccolo”

Paolo Noise si racconta all’Isola dei Famosi 2023: “Ecco cosa si nasconde dietro la mia maschera”

Lo spirito dell’Isola dei Famosi 2023 ha dato ai naufraghi l’occasione di conquistare un pasto caldo attraverso un gioco. A Corinne Clery il compito di interrogare i suoi compagni d’avventura con domande pungenti e scegliere poi i tre più sinceri che avrebbero, dunque, conquistato il cibo messo in premio. A Paolo Noise è allora toccata una domanda molto personale: “Cosa si nasconde dietro la tua maschera?”, quesito al quale lo speaker radiofonico ha risposto svelando un aspetto inedito e toccante del suo passato.

Paolo Noise ha infatti raccontato di un’infanzia non proprio semplice, ‘traumatizzata’ dalla separazione dei suoi genitori. Ha quindi fatto cenno a difficoltà importanti vissute da lui e dalla sua famiglia.

Paolo Noise, infanzia difficile: il racconto all’Isola dei Famosi 2023

“Cosa c’è dietro la mia maschera? Fondamentalmente la mia vita è stata costellata di difficoltà importanti.” ha esordito Paolo Noise, raccontandosi a Corinne Clery e ai compagni all’Isola dei Famosi. Così ha aggiunto: “Sono dovuto crescere in fretta, la famiglia purtroppo ha avuto le sue difficoltà per via della separazione dei miei genitori, io ero molto piccolo. Questa cosa, oltre ad avermi creato un piccolo trauma, mi ha creato una sfiducia nei confronti degli altri.” E ha concluso: “Quindi, tendenzialmente, io posso sembrare uno stron*o, ma in realtà non lo sono, è che faccio fatica ad entrare in confidenza con le persone.”

