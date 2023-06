Paolo Noise choc dopo L’Isola: “Helena? Mi è sempre stata sui cog*oni”/ “Mazzoli stratega? È rancoroso ma…”

Paolo Noise torna a parlare di Marco Mazzoli dopo L’Isola dei Famosi 2023 e svela retroscena inediti

Durante la sua recente ospitata a Isola party, il talk show condotto da Giorgia Palmas e Andrea Dianetti, Paolo Noise ha svelato nuovi retroscena, anche molto pungenti, su L’Isola dei Famosi 2023. Costretto a ritirarsi a causa di problemi di salute, Paolo ha lasciato in Honduras il suo caro amico Marco Mazzoli, con cui è partito per affrontare questa avventura in coppia.

In merito a questa decisione, lo speaker ha rivelato: “Siamo partiti un po’ per sdoganare il preconcetto che c’era nei nostri confronti. ‘Quelli dello Zoo, quelle bestie’. – ha spiegato – Siamo arrivati e abbiamo pianto più di Denaro per le merendine. Io adesso ho delle fan meravigliose che hanno una media fra gli 80 e i 90 anni.” E parlando della loro amicizia: “Su che livello è ora? Ma che ne so. È un mese che non lo vedo. Magari esce e mi odia a sangue. L’ultima volta che l’ho visto è stato abbastanza struggente!”

Paolo Noise contro Helena Prestes: “Mi è sempre stata sui cogli*ni”

Nel corso della chiacchierata, Paolo Noise ha difeso Marco Mazzoli da coloro che lo hanno definito uno ‘stratega’, soprattutto dopo il suo avvicinamento ad Helena Prestes: “Marco è la persona più rancorosa della terra, ma a prescindere da quello è anche una persona giusta. Marco è ignorante, ma quale strategia! È buono! Gli dispiace!”, ha spiegato.

Proprio su Helena Prestes, Paolo Noise ha rivelato un retroscena del servizio fotografico su Tv, Sorrisi e Canzoni, ammettendo di non averla mai avuto in simpatia: “Helena? Dai servizio fotografico su Tv, Sorrisi e Canzoni mi è sempre stata sui c***oni! Marco è testimone. Le persone che sono espansive in maniera smodata, senza motivo, a un certo punto basta.” E ha concluso: “Sull’isola era leggermente strong da sopportare. Non mi è piaciuto quell’atteggiamento che aveva avuto già all’inizio fuori dalle telecamere. È arrivata carica.”

