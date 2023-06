Paolo Noise, come sta dopo il malore all’Isola dei Famosi 2023?/ “Periodo assurdo e complesso”

Paolo Noise, il malore all’Isola dei Famosi è un lontano ricordo? “Devo stare più calmo”

Come sta Paolo Noise? E’ questa la domanda che assilla i fan del simpatico conduttore, protagonista all’Isola dei famosi nel corso di questi mesi, abbandonata per seri motivi di salute. Proprio durante la sua avventura in Honduras Paolo Noise ha dovuto fare i conti con un problema medico che ha destato parecchia preoccupazione sia nei fan che nei compagni di avventura. Lo showman de Lo Zoo di 105 è stato messo a dura prova da un malore che a quanto pare ha avuto ripercussioni nel suo stile di vita.

Da diverse settimane è rientrato in Italia e stando quanto ha raccontato lui stesso ora dovrà prestare molta più attenzione alla sua salute. “Devo stare più calmo e ora assumerò un farmaco, che dovrò prendere per tutta la vita e non potrò più bere”, ha detto in radio Paolo Noise, svelando che all’Isola gli è stato giustamente impedito di proseguire: “Il medico non mi ha dato più l’agibilità per continuare”.

Paolo Noise, come sta oggi? “Periodo assurdo e complesso”

Dal malore all’Isola dei Famosi 2023 ad oggi sono passate diverse settimane e Paolo Noise oggi ha ripreso la sua routine. La stanchezza e i dolori per via della fame sembrano solo un lontano ricordo e adesso l’ex naufrago si gode l’Isola dei Famosi da lontano. Come dicevamo Paolo ha ripreso in mano la sua vita ed è tornato a pubblicare con regolarità anche sui social, dove non manca l’affetto e la stima del suo pubblico. In uno degli ultimi post, tuttavia, Paolo non ha nascosto le difficoltà dell’ultimo periodo, affrontandole però con ritrovato entusiasmo.

“Che periodo assurdo e complesso, incredibilmente pazzesco”, ha scritto sui social. “Sono successe mille cose forse troppe, ho un compito enorme, che mai mi sarei aspettato. Devo ripartire da solo a condurre e guidare il più grande programma della radio italiana, il giorno dopo eventi storici dolorosi e delicatissimi, la creatura di mio fratello Mazzoli, dove lui ha riversato tutta la sua anima”, ha scritto in occasione del ritorno alla conduzione dello Zoo di 105!











