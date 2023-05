Paolo Noise, come sta dopo il malore all’Isola dei Famosi?/ Gli aggiornamenti dopo il ricovero

Come sta Paolo Noise? Gli aggiornamenti dopo il malore all’Isola dei Famosi 2023

Come sta Paolo Noise? Qualche giorno fa, il naufrago si è sentito male all’Isola dei Famosi. Lo speaker radiofonico è stato portato via per accertamenti dopo aver avuto un malore. Poche immagini quelle mostrate su Canale 5, che hanno visto Paolo steso su una stuoia e con evidente debolezza. Ma come sta oggi il concorrente? A dare alcuni aggiornamenti sull’accaduto è stato il suo compagno d’avventura, nonché grande amico, Marco Mazzoli.

“Oggi Paolo purtroppo è stato male. – ha spiegato in un confessionale Mazzoli – Tra l’altro sfiga pazzesca, perché oggi ci hanno dato questo barchino fighissimo per pescare. Quindi doveva essere una giornata un po’ da sogno per me e lui. E invece quando è arrivato il barchino, Paolo non riusciva ad alzarsi, è arrivato il medico e lo hanno portato poi a fare una flebo. Ancora non è tornato. Io nel frattempo mi sono goduto una giornata pazzesca perché sono riuscito ad arrivare sull’isola di quelli che vengono eliminati, dove c’era Nathaly Caldonazzo”.

Paolo Noise è tornato all’Isola dopo il malore: come sta

Ancora Marco Mazzoli ha rivelato che l’amico Paolo Noise è stato dunque ricoverato per accertamenti, ma che “Non è andato all’ospedale. – e ancora – Spero rientri stasera o al massimo domani mattina. Comunque tutto sotto controllo, niente di preoccupante. Credo che si sia ammazzato di medicine dal primo giorno. Comunque vi aggiorneremo e vi aggiorneranno, così vedrete che sta bene. Per il resto tutto ok”. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio: Paolo Noise ha fatto il suo ritorno in palapa il giorno successivo e, stando a quanto apparso nelle immagini, si è effettivamente ripreso. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare questa sera in diretta all’Isola dei Famosi grazie ad Alvin.

