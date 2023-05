Paolo Noise, confessa “ho dissenteria, da circa 8 giorni sono l’uomo seppia!”/ Ilary imbarazzata

Isola dei Famosi 2023, Paolo Noise dà il via alla catena di salvataggio

Paolo Noise è uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2023 e, assieme a Marco Mazzoli, forma una coppia divertente e irriverente. Il conduttore radio, che in questi giorni ha anche accusato un piccolo malore durante la sua permanenza in Honduras, si è preso la scena nella puntata di questa sera affibbiandosi un nuovo, divertente soprannome. Tutto è nato da una catena di salvataggio degli Hombres, che hanno dovuto pescare alcuni legnetti di bambù da un barattolo: quello rosso avrebbe dato il via alla catena.

E a pescarlo è proprio Paolo Noise, che è dunque salvo dalla nomination e che può così dare il via ai salvataggi. Tuttavia, come più volte ironicamente confermato, vorrebbe tornare a casa e dunque, appreso di essere salvo, si è lamentato della fortunata pesca: “Ma dai! È da giorni che ho anche la dissenteria“. Proprio quella frase ha dato il via ad un divertente siparietto, con Alvin che ha preso parola: “Paolo si è espresso in questo modo perché in realtà vi voleva dire una cosa a inizio puntata, poi non c’è stato tempo“.

Paolo Noise: “Da circa 8 giorni sono l’uomo seppia“. Il motivo

Paolo Noise spiega così di aver avuto qualche piccolo problema intestinale e che, per questo motivo, si è attribuito un divertente soprannome all’Isola dei Famosi: “Io vorrei dire a tutti quanti a casa, compresa mia moglie, che io da circa 8 giorni sono l’uomo seppia“. Alvin cerca di zittirlo per non entrare nei particolari: “No, però non raccontarci perché non è una cosa carina da raccontare“. Ed è lo stesso inviato a spiegare di cosa si tratta, riferendosi al naufrago: “Non sta bene di stomaco“.

Ma il conduttore radio interviene nuovamente e, senza entrare nei dettagli, spiega ironicamente: “Perché quando vado in acqua… Ho i miei poteri da uomo seppia“. A quel punto Ilary Blasi dallo studio punzecchia Alvin: “Stai attento a non stargli troppo vicino, perché sai che s’attacca“. Altrettanto ironica la risposta dell’inviato, che replica alla conduttrice: “Ilary, è già la seconda che mi mandi. Che devo fare?“.











