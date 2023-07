Paolo Noise e il malore all’Isola dei Famosi 2023: “Ho avuto un attacco ischemico”/ “Ero disidratato e…”

Paolo Noise e il malore all’Isola dei Famosi 2023

Paolo Noise è stato indubbiamente uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2023. In coppia con il collega e amico Marco Mazzoli, durante le settimane di permanenza in Honduras, Paolo Noise ha mostrato anche la parte più tenera della sua personalità. Ad un certo punto, però, Paolo ha dovuto alzare bandiera bianca. Colpito da un malore, non ha potuto portare a termine l’avventura rientrando in Italia in anticipo. A distanza di tempo, Noise, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000, ha svelato esattamente cos’è accaduto in Honduras.

«Sono entrato all’Isola che ero un catorcio e sono uscito salutista. Purtroppo sono dovuto uscire prima per un attacco ischemico transitorio causato da una pozione che ci siamo cucinati in spiaggia a base di acqua di mare. Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione e c’è stato un errore di primo soccorso prima che arrivasse il medico. Invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto su le gambe, il sangue è fluito verso la testa e nel forte aumento di pressione una vena, per non rompersi, mi si è chiusa. Si è subito riaperta quando il medico mi ha dato la pastiglia per la pressione».

Paolo Noise dopo l’Isola dei Famosi 2023

Il malore che lo ha colpito all’Isola dei Famosi 2023 ha cambiato la vita di Paolo Noise. «La cosa più pesante è stato convivere con l’ansia che potesse ricapitarmi, che potessi rimanere paralizzato. Avevo degli attacchi di panico, e l’unico modo per controllarli era camminare. Così ho perso altri chili (ora sono a -22kg, ma ho messo su massa muscolare): corro un’ora e mezza al giorno, mi alimento benissimo senza grosse privazioni, e sto sempre meglio», ha spiegato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Rientrato, dunque, in Italia, si è sottoposto alle cure specifiche, è dimagrito ed ora porta avanti uno stile di vita salutare che gli permette di tutelare soprattutto la sua salute.

