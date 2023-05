Paolo Noise e la moglie Stefania “mi ha salvato”/ “Avevo perso un po’ di valori e…”

Paolo Noise, il rapporto con la moglie: “Mi ha salvato“

Paolo Noise è uno dei naufraghi più irriverenti di quest’Isola dei Famosi ma, dietro al suo carattere ironico ed estroverso, si cela anche una grande profondità d’animo. Il conduttore radio, in particolare, è legatissimo alla moglie Stefania Caroli, con la quale è convolata a nozze per ben 4 volte. Nella puntata di questa sera il concorrente viene convocato assieme a Marco Mazzoli in postazione nomination. Ilary Blasi parla con entrambi del rapporto con le rispettive mogli e, soffermandosi su Paolo, gli mostra una clip in cui lo si vede parlare affettuosamente della sua Stefania.

“Sembro un pazzo innamorato che piange a caso, ma io e mia moglie siamo legati per una serie di motivi molto profondi“, ha confessato il volto radio. “Stefania mi ha salvato da un periodo orribile della mia vita, dove avevo perso il senso della realtà. Lei ha tirato fuori da me la persona migliore che potessi essere, ma senza farlo apposta, essendo lei la persona migliore del mondo che io potessi incontrare. Un giorno senza sentirci non è mai successo, siamo due bambini, non abbiamo figli“.

Paolo Noise, l’amore e i matrimoni con Stefania Caroli

Al termine del filmato, Paolo Noise spiega per quale motivo la moglie Stefania sia stata un’ancora di salvezza nella sua vita, soprattutto all’inizio della sua carriera in radio: “Noi come gruppo di lavoro abbiamo avuto un successo abbastanza immediato ed eravamo molto giovani, quindi a tutti ha preso la testa questa cosa“. E aggiunge, concludendo con un pizzico di ironia: “È stato un momento della mia vita in cui avevo perso un po’ di valori. A vicenda ci siamo aperti i chakra“.

La coppia si è sposata per ben 4 volte, come da lui rivelato all’Isola dei Famosi: “La prima volta in comune perché era da poco che stavamo assieme, appunto perché ero scapestrato volevo darle una sicurezza. La seconda a Miami in spiaggia. La quarta volta a Scandiano“.

