Paolo Noise e Marco Mazzoli lasciano l’Isola dei Famosi?/ “Vogliamo andare a casa”

Isola, Marco Mazzoli e Paolo Noise: "Vogliamo andare a casa"

Paolo Noise e Marco Mazzoli sono i due grandi mattatori di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Ironia brillante e pungente, simpatia travolgente e tante sane risate, i due concorrenti in queste prime puntate si sono ritagliati il proprio spazio in innumerevoli occasioni. Nella diretta di questa sera, in particolare, i due conduttori radio hanno ricevuto una bellissima sorpresa da parte delle rispettive mogli. Non prima però di essere convocati in nomination per vedere una clip introduttiva della sorpresa che a breve li avrebbe travolti.

Rivolgendosi a Ilary Blasi, Marco Mazzoli si è fatto portavoce, con grande ironia, del loro comune desiderio di abbandonare il reality: “Forse non vi è chiaro, ma io e Paolo vogliamo andare a casa. Perché abbiamo fatto la nostra bella avventura“. E, in riferimento al loro impegno quotidiano in radio, ammette: “Io e Paolo abbiamo un programma radiofonico quotidiano, bellissimo, ci possono ascoltare tutti i giorni, siamo andati anche in televistone. Abbiamo fatto la nostra bella performance, noi vi salutiamo perché basta“.

Marco Mazzoli e Paolo Noise: perché hanno deciso di partecipare

L’intervento di Marco Mazzoli e Paolo Noise è interpretabile come una richiesta totalmente ironica, dal momento che il loro percorso all’Isola dei Famosi 2023 è iniziato da pochissime settimane. Eppure la loro volontà è una sola, come ribadisce Mazzoli: “Rinunciamo ai nostri cachet, li diamo in beneficienza, ma noi vogliamo andare a casa“. Dallo studio si è elevato il disappunto del pubblico, che non vorrebbe affatto privarsi di loro e della loro simpatia in Honduras.

Ilary Blasi, in particolare, ha chiesto alla coppia chi ha convinto chi a prendere parte alla trasmissione. Irriverente la risposta di Mazzoli, indicando Noise: “Questo stro*o!“. Paolo a quel punto spiega: “Tutto nasce perché noi volevamo fare un’avventura assieme che surclassasse l’avventura che lui aveva fatto con Fabio Alisei, questa coast-to-coast in America, bellissima“. E la scelta, alla fine, è ricaduta proprio sull’Isola dei Famosi 2023.

