Paolo Noise si ritira dall’Isola dei Famosi 2023?/ Ancora problemi e nuovi accertamenti medici

Paolo Noise abbandona l’Isola dei Famosi 2023? Torna l’ipotesi

Cosa sta accadendo a Paolo Noise? Il percorso dello speaker radiofonico all’Isola dei Famosi 2023 continua ad essere tortuoso. Finora ha vissuto alti e bassi, soprattutto causati da piccoli problemi di salute dovuti alla vita sull’Isola. Già una volta Paolo è stato portato via dai medici per accertamenti, dopo giorni di spossatezza. Si è allora parlato di possibile ritiro dall’Isola, opzione che lui stesso ha seriamente valutato fino a quando Ilary Blasi, con l’aiuto dei suoi opinionisti, non ha spinto la coppia di speaker a rivalutare la loro posizione.

Paolo Noise, così come Marco Mazzoli, ha dunque deciso di rimanere in gara, questa volta fino alla fine. Rimessosi del tutto, lo speaker si è detto anzi pronto a ‘fare fuori’ tutti i concorrenti più forti, in modo da assicurarsi la vittoria. Eppure nelle ultime ore le cose potrebbero essere nuovamente cambiate.

Paolo Noise sta di nuovo male? Portato via per accertamenti

Il daytime dell’Isola dei Famosi 2023 che anticipa la diretta del 22 maggio ha annunciato che Paolo Noise è stato portato via per nuovi accertamenti medici. Il naufrago avrebbe dunque avuto ancora problemi, anche se non ne è stata comunicata l’entità. Tutti i chiarimenti del caso arriveranno, come sempre, all’inizio della nuova puntata del reality, e sarà Alvin a chiarirle al pubblico. Intanto, questa nuova uscita di scena, rende nuovamente attuale l’ipotesi che Paolo debba (o voglia) abbandonare l’isola dei Famosi e tornare in Italia, questa volta definitivamente.

