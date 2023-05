Paolo Noise si sente male all’Isola dei Famosi: si ritira?/ “Portato via per accertamenti”: come sta

Paolo Noise, malore all’Isola dei Famosi 2023: cos’è accaduto

Dopo Claudia Motta e Marco Predolin, un altro naufrago dell’Isola dei Famosi 2023 rischia di doversi ritirare a poche settimane dall’inizio dell’edizione. Stamo parlando di Paolo Noise, lo speaker radiofonico che gareggia in coppia col collega e amico Marco Mazzoli. Stando a quanto trapelato, Noise ha avuto un malore e per questo è stato immediatamente portato via per accertamenti medici. Ma andiamo per gradi.

Stando a quanto riporta Fanpage, nel gruppo telegram de Lo Zoo di 105, radio per cui lavora Noise, questa mattina è stato pubblicato un messaggio che recita: “Secondo voci di corridoio Paolo è stato soccorso dai medici dell’Isola”. A chiarire l’accaduto ci ha pensato Fabio Alesi durante la quotidiana diretta del programma di Radio 105, spiegando che Paolo non è in condizioni gravi e che il malore è probabilmente dovuto alla fame e alla stanchezza.

Paolo Noise si ritira dopo il malore all’Isola dei Famosi? Come sta

“Non preoccupatevi, Paolo ha avuto un piccolo malore, che ci sta dopo questi giorni in cui crepa di fame e viene mangiato dai paguri. Non è niente di grave, è semplicemente un malore dovuto alla fatica.” sono state le parole dello speaker. Non è chiaro cosa sia accaduto poi successivamente a Paolo e come stia in questo momento. Fabio Alesi ha però rivelato che aggiornamenti sul collega dovrebbero arrivare entro la puntata del daytime di oggi, venerdì 5 maggio: “Stiamo aspettando che arrivi la pillola quotidiana di Marco per sapere esattamente come sta Paolo, cosa gli è successo e quando rientrerà, come vanno le cose”, ha dichiarato.

