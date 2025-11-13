Paolo Nori è stato negli anni segnalato con una grande amante dell'arte e della cultura russa. Grande riserbo invece riguardo la sua vita privata.

Il traduttore e scrittore Paolo Nori sarà uno degli ospiti della trasmissione Splendida Cornice e c’è sempre grande curiosità riguardo la sua vita e la sua carriera. L’uomo racconterà probabilmente di alcuni aspetti legati alla sua vita, e specialmente cosa è accaduto dopo che il conflitto russo ucraino ha condizionato anche l’Italia.

Ken Loach, chi è il regista / Il lungo matrimonio con Lesley e il dolore per la morte del figlio Nicholas

Paolo Nori è nato a Parma il 20 Maggio 1963 ed è cresciuto in Emilia. Per gran parte della sua vita lavora come ragioniere in paesi esteri come Algeria, Iraq e Francia ma poi – grazie ad una vecchia e mai assopita passione – decide di cambiare vita, si iscrive all’Università di Parma per studiare Lingua e Letteratura Russa e decide di seguire questo modello.

Stefano Nazzi a Splendida Cornice, chi è / Grande privacy e l'amore per i figli Jan, Giacomo ed Elisabetta

Inizia a lavorare come traduttore di russo in giro per l’Europa e poi lavora anche in Italia. Negli ultimi anni ha fatto discutere la notizia del suo corso alla Bicocca su Dostoevskij, annullato per non creare problemi visto la guerra tra Russia ed Ucraina. A riguardo Nori è stato sempre molto netto ed ha provato a fare chiarezza riguardo tutto ciò.

Paolo Nori tra vita privata e carriera

Oltre a essere un traduttore Paolo Nori è anche uno scrittore ed un blogger italiano che negli anni ha scritto libri molto interessanti come Diavoli, Le cose non sono le cose e Gli scarti. Nori ha sottolineato negli anni di definirsi ‘Filorusso’ ma non intesa con d’accordo con la politica russa bensi si tratta semplicemente di essere un grande amante dell’arte e della cultura di questo paese.

Barbara Alberti, chi è / Il motivo del divorzio da Amedeo Pagani ed i due figli Malcom e Gloria Samuela

Per quel che riguarda la sua vita privata l’uomo è sempre stato molto riservato, si definisce come ‘Milanese da sempre’ mentre l’uomo ha vissuto una storia contorta con la compagna che lui chiama in maniera culturale ‘Togliatti’. Paolo si è separato dalla compagna nel 2005 ma i due sono tornati poi insieme nel 2014.

Paolo ha anche una figlia a cui è molto legato e che si chiama Irma, nome dato in omaggio ad Irma Bandiera. Anche la figlia come il padre ha manifestato grande interesse per l’arte negli anni e sembra voler intraprendere un percorso in questo mondo. Nonostante ciò l’uomo cerca di mantenere grande riserbo attorno ai propri familiari.