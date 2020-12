Paolo Palumbo, malato di Sla/ La battaglia contro la malattia e il suo messaggio di speranza

Paolo Palumbo ospite a Domenica In

Chi segue i programmi di Rai1, e non solo, conosce molto bene Paolo Palumbo il giovane sardo affetto da Sla famoso anche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano Io Sono Paolo. Da allora sono quasi passati due anni e oggi l’artista sarà ospite di Mara Venier per continuare ad essere il simbolo di forza che è sempre stato, un messaggio che la conduttrice ci tiene a far passare sottolineando che non bisogna mai arrendersi nemmeno nelle situazioni più estreme e difficili. Lo stesso Paolo Palumbo ha messo insieme questo messaggio nel singolo al grido di “Viva la vita”, un progetto importante, un sogno che diventa realtà. Il singolo porta la sua firma ma soprattutto, si avvale della partecipazione di Achille Lauro che insieme all’artista ha voluto ricordare a tutti quanto sia importante prendersi cura di se stessi.

Paolo Palumbo ospite a Domenica In non solo racconterà la sua battaglia contro la Sla con la forza che lo contraddistingue ma anche la felicità dovuta a questa novità ovvero la tecnologia che gli ha permesso di far sentire la sua voce nel brano. Come lui stesso ha spiegato in un’intervista a Il Corriere della Sera: “Enrico Melozzi (il produttore del brano) ha preso i miei vecchi audio di Whatsapp e ha usato la sua voce per il brano. Il produttore ha sintetizzato gli audio e ha creato un software che mi permette di cantare live e non con una voce meccanica qualsiasi, ma con la mia voce, quella che avevo prima della malattia.. È sempre qualcosa di artificiale ma questo software ha ricostruito fedelmente la mia voce in tutti gli aspetti compreso il mio timbro”. Una vittoria che, ne siamo certi, si parlerà anche oggi a Domenica In dove l’artista sarà ospite per raccontare la sua vita prima e dopo la malattia.

