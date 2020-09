Paolo Panelli/ Video: gli sketch esilaranti e il sodalizio con la moglie Bice Valori

“Paolo Panelli era il più fantasioso ma intollerante alle regole”. Così lo ricordava Nino Manfredi, che con lui e Delia Scala lavorò in svariate commedie e in Canzonissima nel 1959. Oggi l’attore, comico e conduttore televisivo fantasioso e al tempo stesso ribelle verrà ricordato e omaggiato da Techetechetè con la puntata di stasera, domenica 6 settembre 2020. Quella di oggi è una puntata dedicata ai motori con canzoni, sketch e i momenti più belli della tv. Celebre è quello di Paolo Panelli a Studio Uno nel 1965 che comincia con “Poi dice che uno core…”. Protagonista di un periodo molto prolifico quanto ad attori comici e grandi produzioni, Paolo Panelli resta un artista unico per originalità e capacità di dare vita a personaggi diventati vere e proprie macchiette. La sua carriera cominciò a teatro dopo il diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Il debutto risale al 1946 con Il giardino dei ciliegi, poi ha lavorato al Teatro Piccolo di Roma fino al 1951. Il grande successo popolare arrivò grazie alla tv e all’interpretazione delle commedie musicali della ditta Garinei e Giovannini. Poi il sodalizio con la moglie Bice Valori.

PAOLO PANELLI E IL SODALIZIO CON BICE VALORI

Paolo Panelli lavorò a fianco della moglie, la brillante attrice Bice Valori, anche lei diplomata all’Accaemia di Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, dove però conseguì anche la laurea in Lettere. La loro unione non si limitò al matrimonio: i due infatti instaurarono un lungo e proficuo sodalizio sia artistico che affettivo. Paolo Panelli fu protagonista di molte trasmissioni televisive con la moglie dal 1952, anno in cui i due si sposarono, e fino al 1980, anno della morte di lei. Vanno ricordate Pep – Piccola Enciclopedia Panelli del 1963, Speciale per noi del 1971 e Ma che sera del 1978. Dalla loro unione inoltre nacque una figlia, Alessandra, che negli anni Ottanta si cimentò anch’essa in campo artistico, ma riscuotendo minore successo rispetto ai genitori, prima di dedicarsi all’insegnamento ai bambini diversamente abili. Stroncata da un male incurabile, Bice Valori aveva solo 53 anni quando morì. Paolo Panelli invece morì nel 1997, a 71 anni, per un edema polmonare.

“Poi dice che uno core…”

Paolo Panelli (1965) Stasera una puntata dedicata ai motori con canzoni, sketch e i momenti più belli della tv a firma di Carlo Posio.#techetechete #6settembre pic.twitter.com/mkH1NqY6kl — Techetechete’ (@_Techetechete) September 6, 2020





