Chi è Paolo Petrecca, marito di Alma Manera: giornalista e direttore di Rai Sport, è al fianco della cantante da diverso tempo

Solo pochi giorni fa Alma Manera è convolata a nozze con Paolo Petrecca, giornalista e direttore di Rai Sport. “È un amore che cerchiamo di tenere riservato il più possibile. È una storia alla luce del sole: la stiamo coltivando, la stiamo costruendo. Abbiamo obiettivi comuni e valori condivisi” ha raccontato Alma in un’intervista a “Storie di donne al bivio”. Parlando invece di come sia nato questo amore con Paolo, ha spiegato: “Sono stata tanti anni da sola perché volevo che mia figlia Regina avesse tutto l’amore e le attenzioni. Ma quando lo ha conosciuto, mi ha detto ‘Ma perché no’. Mi hanno vista raggiante. Ci facciamo bene, cerchiamo di vivere questa storia con grande discrezione e con i piedi per terra”.

Alma Manera e Paolo Petrecca hanno detto di “sì” solo pochi giorni fa nella chiesa San Lorenzo in Lauro al centro di Roma, in una splendida cerimonia circondati da amici e parenti. La coppia si è poi spostata presso il Circolo Canottieri Roma di Lungotevere Flaminio per festeggiare insieme: Alma ha incantato gli ospiti con la sua voce, rendendo la cerimonia ancor più memorabile.

Paolo Petrecca, chi è il giornalista e direttore di Rai Sport?

Paolo Petrecca, marito di Alma Manera, è il direttore di Rai Sport. Arrivato in Rai nel 2001 come redattore di Rai 2, è cresciuto gradualmente ed è diventato prima vicedirettore e poi ancora direttore di Rai News, dal 2021 al 2025. Da quest’anno guida Rai Sport con numerosi successi e soddisfazioni.

In passato, proprio il suo lavoro e i ruoli in Rai ottenuti da Alma Manera hanno fatto storcere il naso all’Usigrai, l’organizzazione sindacale dei giornalisti, che ha avanzato l’ipotesi di favoreggiamenti. Idee presto smentite proprio dalla cantante e tenore che ha ribadito come abbia lavorato in Rai da ben prima di conoscere il compagno, ora diventato suo marito.

