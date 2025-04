Paolo Pietroletti è tra i concorrenti finalisti di The Voice Senior 2025, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie trasmesso su Rai1. Durante la semifinale il cantante, scelto e selezionato nel team di Loredana Bertè, ha conquistato il pubblico da casa e in studio con una splendida esibizione sulle note di “Amarsi un pò” di Lucio Battisti. Non è mai facile confrontarsi con un mostro sacro come quello di Lucio Battisti, tra i cantautori più amati della musica italiana, ma Paolo ha dimostrato sul palcoscenico di avere stoffa e carattere da vendere. Il cantante, infatti, entrato nel Team Loredana, subito dopo la performance canora viene accolto dagli applausi del pubblico.

“Bravo Paolo poi Lucio Battisti lo amiamo davvero tutti” – commenta la padrona di casa Antonella Clerici che passa la parola alla capo squadra Loredana Bertè. La cantante rock si complimenta per l’ottima interpretazione: “Paolo ha un colore di voce speciale. E poi dà l’anima in modo naturale senza sforzo, è incredibile. Il palco è il suo elemento”.

Paolo Pietroletti sarà il vincitore di The Voice Senior 2025?

Sin dalla sua prima esibizione, Paolo Pietroletti ha lasciato il segno a The Voice Senior 2025 conquistando dapprima l’attenzione dei coach e poi del pubblico. Sui social in tantissimi sono pronti a scommettere che sarà proprio lui il vincitore dell’edizione 2025 del popolare talent show condotto da Antonella Clerici considerando i commenti entusiasti. Su X, infatti, si legge: “Bellissima voce. Ascoltato in cuffia. Molto simile al grande Lucio Battisti”, mentre un altro commenta “sempre un fenomeno. A casa come a The voice senior. Un talento naturale”.

Sarà proprio Paolo Pietroletti a trionfare a The Voice Senior? Il cantante, appassionato di musica canto e chitarra Blues, R’n’B, Soul, Rock e Progressive, è tra i favoriti alla vittoria finale. Per scoprirlo non resta che seguire la finale di The Voice su Rai1!