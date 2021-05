Paolo Pocobelli/ Il pilota paraplegico che insegna ai disabili a volare

Paolo Pocobelli è il protagonista della puntata di oggi, lunedì 31 maggio, di “Nuovi Eroi”, il format in onda su Rai3 che racconta storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Paolo Pocobelli, milanese, ha perso l’uso delle gambe a 22 anni durante un lancio con il paracadute. Nonostante la disabilità è stato il primo paraplegico in Italia a ottenere tutte le licenze di volo: sportiva, privata e commerciale. Nel 1993 ha fondato l’associazione “Ali per tutti” per permettere ai portatori di handicap di conseguire il brevetto per guidare velivoli ultraleggeri o di aviazione generale con piccole modifiche strutturali. Nel 2016, grazie alla collaborazione tra “Ali per tutti” e l’Aeroclub di Verona, in riva all’Adige è nata la prima scuola di volo italiana per disabili.

Nel 2019 il presidente Sergio Mattarella ha conferito a Paolo Pocobelli il titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana “per la forte testimonianza offerta e l’instancabile contributo alla rimozione dei limiti e alla promozione di una politica di pari opportunità per le persone con disabilità rispetto alle attività di volo”. Nel 2019 durante una lezione di volo a bordo di un Cessna 210 Paolo Pocobelli ha avuto un incidente: l’aereo da turismo p precipita nell’Adige, ma l’istruttore è riuscito a trarre in salvo il suo apprendista bresciano. “L’esperienza da sub mi ha aiutato, lui aveva il piede incastrato nella cintura: dopo averlo liberato, siamo risaliti”, ha raccontato a Il Giorno. In ospedale ha scoperto di avere il polso destro rotto malamente ed entrambi i femori fratturati. Dopo qualche mese di riposo, Paolo è tornato a volare perché “in cielo sono felice, lì non ci sono barriere”.

