Paolo Pombeni/ “Pericolo fascismo? Macchè, è folklore: non sanno di cosa parlano”

Nessun allarme fascismo, solo folklore: netto il professor Paolo Pombeni al Quotidiano Nazionale. Il professore emerito di Storia contemporanea dell’Università di Bologna ha spiegato che il ritorno del fascismo è una percezione fasulla: «Che poi ci siano rigurgiti e nostalgie che si richiamano a quel passato, più per folklore che per ideologia, è indubbio».

Nel corso della lunga intervista al QN, Paolo Pombeni poi replicato alle critiche del Washington Post per aver ospitato il G20 nel quartiere romano dell’Eur, dove c’è il bassorilievo di Mussolini: «Figurarsi, l’America è travolta dalla cancel culture. Fatica a festeggiare il Columbus day perché Colombo era un colonizzatore, abbatte le statue dei non politicamente corretti: assurdità. Una moda senza senso».

PAOLO POMBENI: “NESSUN RITORNO STORICO DEL FASCISMO”

Paolo Pombeni ha messo in risalto che molti di quelli immortalati a fare il saluto romano lo fanno perché secondo loro è pittoresco, del fascismo forse non sanno nulla: «Lo “sciamano” che assaltò Capitol Hill non aveva nulla a che vedere con gli indiani d’America. Si tratta di caricature, se pur pericolose». Per Paolo Pombeni non c’è alcun motivo di preoccuparsi per il ritorno del fascismo: «Non siamo certo al ritorno storico del fascismo. Quel che vedo invece è la manifestazione contemporanea di un fenomeno di ribellismo sociale. Ma le leggi attuali sono in grado di arginare e punire le derive pericolose».

