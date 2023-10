Paolo riceve il due di picche da Letizia Petris al Grande Fratello 2023?/ “Sono lusingata, ma…”

Letizia Petris ‘rifiuta’ Paolo Masella: le sue parole

Cominciano ad emergere i primi flirt nella casa del Grande Fratello, e sono in molti i cuori ad intrecciarsi nelle ultime settimane. Tra questi, a sorprendere, si sono aggiunti anche Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che si sono lasciati andare a un bacio appassionato. Il pubblico, però, spera in una ship tra Paolo Masella e Letizia Petris.

Il macellaio romano ha dichiarato di avere un interesse forte per la concorrente, a Giuseppe che lo ha poi riportato alla diretta interessata: “Me lo state dicendo tutti -esordisce Letizia – Io non lo so, devo dire che non me l’ha mai detto sinceramente. Non si espone con in quel senso. Sono lusingata perchè è un ragazzo magnifico e posso solo dire cose belle su di lui. Però io ho una persona fuori che amo tanto e quindi continuo con le mie idee. Non vengo di certo al Grande Fratello a trovare l’amante. Non esiste io non faccio questo tipo di cose” riporta Isa&Chia.

Letizia Petris: “Per me Paolo è fondamentale, ma sono fidanzata”

Letizia Petris, dunque, sembra voler continuare con la sua relazione fuori e lo mette in chiaro diverse volte: “Lui è fondamentale per me qui dentro. Sono anche certa che mi porterò fuori la sua amicizia. Però ricordiamoci che io ho una persona fuori, sono fidanzata, sono innamorata e, anzi, ci soffro pure di non poterci stare insieme” afferma la concorrente.

Petris si è poi confidata anche con Angela in merito all’interesse di Paolo Masella, e ha dichiarato: “Non pensavo che lui provasse certe cose. L’avevo chiesto anche a Rosy e alla Fiorda. Tutti mi dicevano che si vede che ci vogliamo tanto bene, ma che uno intelligente vede palesemente che è un bene da amici. Anche perchè per come sono fatta io se voglio fare qualcosa la faccio. Poi sono così matta che vengo a fare le corna al mio ragazzo? Per me Paolo è quasi la persona più importante qui dentro. Lui è una persona veramente meravigliosa, però non ho dubbi che voglio continuare la mia vita come prima. Non ho intenzione di tradire nessuno” afferma la concorrente, come riporta Isa&Chia.

