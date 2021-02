Paolo Rossi, cimeli rubati da stadio Vicenza/ Nuovo sfregio alla memoria di Pablito

Un altro sfregio per Paolo Rossi, il compianto campione del mondo del 1982, deceduto lo scorso 9 dicembre a 62 anni. Come riportato dai colleghi di TgCom24.it, allo stadio Romeo Menti di Vicenza, per anni la casa di “pablito”, sono stati rubati alcuni cimeli calcistici appartenenti all’ex giocatore. Nel dettaglio, sono spariti il primo suo storico cartellino, il contratto nonché la convocazione in azzurro. Stando a quanto emerso, il furto sarebbe avvenuto nella sede del Vicenza prima della cessione della nuova proprietà risalente al 2018, ma il commercialista lo ha riferito solamente un mese fa circa.

Il furto dei cimeli era stato infatti denunciato lo scorso mese di gennaio da parte di Nerio De Bortoli, il curatore del Vicenza Calcio spa, fallito il 18 gennaio di tre anni fa. A verbale è stato messo furto contro ignoti, dopo la formalizzazione della denuncia della sparizione in Procura. Come detto sopra, i cimeli spariti sono ricordi storici per tutti gli amanti di Rossi nonchè per la famiglia, a cominciare dal cartellino firmato da Pablito quando aveva appena 14 anni, e quando il Vicenza lo arruolò nel 1976, dopo la Juventus.

PAOLO ROSSI, CIMELI RUBATI: VIA LA STORICA CONVOCAZIONE DEI MONDIALI DEL ’78

Il contratto era stato firmato dall’ex giocatore nonché da Giussy Farina, all’epoca presidente del club vicentino. Nel contempo è sparito il documento dei premi partita e degli incentivi che Paolo Rossi avrebbe ottenuto a seconda dei gol realizzati nel primo anno di contratto. Fra le sparizioni anche il telegramma che Pablito ricevette dalla nazionale italiana, la convocazione per i mondiali del 1978 che l’Italia chiuse al quarto posto assoluto. I documenti, che non risultano più nell’inventario, sarebbero spariti fra il 16 di gennaio e l’inizio di marzo del 2018. Fino alla data di sparizione presunta i cimeli erano ancora nella sede del club, come viene dimostrato da alcune fotografie che erano state scattate dal consigliere comunale Andrea Berengo, attorno al 14 gennaio. Un nuovo sfregio alla memoria di Rossi dopo la rapina in casa dello stesso il giorno dei suoi funerali.



