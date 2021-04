Paolo Rossi/ Dalla storia con Lucia Vasini alla moglie Nadia Abubacker: amori e…

È noto per la sua attività di attore e comico Paolo Rossi, di certo è molto meno nota la sua vita privata. D’altronde, le questioni private che riguardano amori e famiglia dell’attore sono quasi un vero mistero. Stando a quanto riporta il portale Metoweek, ciò che si conosce della vita privata di Paolo Rossi è che l’uomo ha avuto tre compagne diverse e altrettanti figli. Il primo figlio, Davide, è arrivato dalla collega Lucia Vasini. Poi, nel 2002, ha sposato l’attrice e corista Nadia Abubacker.

Non si hanno invece notizie sugli altri figli di Paolo Rossi e sulla terza compagna. Se la vita privata è un mistero, ultimamente Rossi ha fatto parlare di se per aver pubblicato il libro “Meglio dal vivo che dal morto” (edito da Solferino).

Paolo Rossi racconta il nuovo libro: “Non è autobiografico”

In merito, nel corso di una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Paolo Rossi ha spiegato: “Non è un libro autobiografico, è un modo di raccontare in cui non capisci mai quante verità ci sono. Non quante bugie. Ma quante verità… – e ha poi aggiunto che – Prima di studiare teatro ho fatto sociologia, Goffman parlava della vita quotidiana come rappresentazione. Recitare ti salva la vita, ma la differenza è se sai recitare bene o male. Noi cantastorie dobbiamo riflettere al giorno d’oggi perché c’è il pericolo che gli umani siano più credibili di noi con le loro finzioni”.

