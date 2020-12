Paolo Rossi è morto/ Eroe dei Mondiali ’82, stroncato da un male incurabile a 64 anni

Dopo Diego Armando Maradona il mondo del calcio è nuovamente in lutto: questa notte è morto Paolo Rossi. Per tutti Pablito, l’eroe del campionato del mondo di calcio del 1982, è scomparso nelle scorse ore a soli 64 anni, causa un mare incurabile che lo affliggeva da tempo. A darne notizia è stata la moglie dell’ex centravanti azzurro, Federica Cappelletti, che attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato una bella foto di lei con il marito, con l’aggiunta della didascalia: “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto”, scrivendo poi un “Per sempre” affiancato da un cuore. Migliaia i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Paolo Rossi, lui che era divenuto un volto popolare della televisione dopo la carriera calcistica e che di conseguenza era conosciuto anche dalle generazioni più giovani. Ha lavorato con la Rai, Sky Sport, e Premium Sport, e nel 2011 era stato concorrente del programma di Rai Uno, Ballando con le stelle. Nel 1999 aveva invece tentato la carriera politica candidandosi con Alleanza Nazionale alle elezioni europee, mentre nel 2000 si era “offerto” per il ruolo di presidente della Lega di pallavolo femminile.

PAOLO ROSSI: LO SCANDALO SCOMMESSE E IL MONDIALE ’82

Si era trasferito a Vicenza dove viveva e gestiva un’agenzia immobiliare, mentre in provincia di Arezzo era di proprietà della famiglia un complesso agrituristico di Bucine. Paolo Rossi è stato il terzo Pallone d’Oro italiano dopo Gianni Rivera e Omar Sivori, riconoscimento ottenuto proprio nel 1982, l’anno che consacrò definitivamente lo stesso calciatore toscano. Giocò il Mondiale di 38 anni fa nonostante venisse da una squalifica di due anni a seguito dello scandalo scommesse nel mondo del calcio, per cui lo stesso ex calciatore si era sempre dichiarato innocente. Al termine dei 24mesi di “inibizione”, la Juventus decise di acquistarlo nonostante fosse fermo da tempo, e in seguito il ct Bearzot lo chiamò appunto per l’avventura Mundial. Dopo le tre prime uscite decisamente da dimenticare, il torneo di Rossi cambiò drasticamente, con l’apice giunto alla famosa tripletta contro il Brasile di Zico, Falcao e Socrates, la principale candidata per la vittoria finale. Rossi segnò altri due gol in semifinale contro la Polonia e poi una rete nella finalissima contro la Germania Ovest.



